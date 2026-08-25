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Техніка

СЕО Fire Point розповіла про плани розширення виробництва за кордоном

Київ • УНН

 • 1414 перегляди

Завод Fire Point з виробництва ракетного палива у Данії запустять наприкінці 2027 року. Інші держави також пропонували запустити виробництво компанії і у них

СЕО Fire Point розповіла про плани розширення виробництва за кордоном
Ірина Терех

Fire Point будує завод з виробництва твердого ракетного палива у Данії. СЕО та СТО компанії Ірина Терех розповіла чи є у компанії плани з відкриття подібних виробництв в інших країнах, повідомляє УНН

Вона підтвердила, що окрім Данії, яка сама висловила зацікавленість у відкритті виробництва на її території, подібні пропозиції озвучували і представники інших держав. Водночас Терех не стала розкривати інформацію про те, яких саме. 

У компанії думають над подальшим масштабуванням виробництва і за межами нашої держави, але поки планують зосередитися на реалізації проєктів в Україні. 

Звісно, ми про це (масштабування виробництва за кордоном - ред.) думаємо, але в нас обмежені менеджерські ресурси і зараз наш основний фокус в Україні. Тому ми пропрацьовуємо варіанти на майбутнє, але з точки зору економіки, з точки зору людського капіталу, і з огляду на наші  персональні плани жити в Україні хотілося б максимум локалізуватися вдома

- сказала Ірина Терех. 

На сьогодні будівництво заводу в Данії вже стартувало. Запуск заводу очікується наприкінці 2027 року. Потужності було вирішено розмістити не в Україні через безпековий фактор, адже росія полює на оборонні виробництва. 

Це буде майбутній шахтний комплекс і виробничий комплекс по заливці ракет FP-7 і FP-7.x та бустерів для Flamingo

- зазначила Ірина Терех під час престуру на будівництво. 

Ірина Терех також розповіла, що Fire Point уже виробляє ракетне паливо в Україні, а завод у Данії дозволить значно масштабувати потужності. 

Але коли справа дійшла до масштабування виробництва, з огляду на потребу в передбачуваній спроможності, розташованій у безпечному місці, ми прийняли дуже щедре запрошення від Данії розмістити такий завод тут

- пояснила вона. 

За словами Ірини Терех, Данія висловила зацікавленість у наданні українській оборонній промисловості можливостей розміщувати своє виробництво на її території. Але коли така пропозиція прозвучала, то як розповіла Терех, вона не вірила, що європейська країна досить швидко надасть дозвіл на побудову заводу з виробництва ракетного пального. Але данська влада діяла швидко і за три тижні від моменту пропозиції, команда вже інспектувала майданчики під майбутній об'єкт. 

Загальна площа заводу становитиме понад 120 тис. кв. м, а потужність від 800 до понад 4100 ракет на рік залежно від потреб. Процес будівництва змусив переглянути регуляторні норми та експертизу зі зведення таких масштабних об'єктів. На час війни в Україні завод працюватиме на потреби наших Сил Оборони, у подальшому планується, що паливо постачатиметься і європейським партнерам. 

За словами Ірини Терех, будівництво заводу оцінюється у понад 150 млн євро. Його вартість зросла після того, як виявилось, що придбане компанією приміщення не підходить для виробництва і вона змушена будувати нове.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, завод із виробництва твердого ракетного палива Fire Point будує у данському місті Войенс, що на півдні країни. Це перший випадок у рамках НАТО, коли країна-член альянсу дозволила українському оборонному підприємству розмістити виробничий майданчик на своїй території.

Щоб Fire Point могла розпочати виробництво твердого пального для ракет данська влада усунула понад 20 законодавчих бар'єрів. 

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Юлія Мельник

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