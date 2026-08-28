НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росію

Ворог відчуває ефект українських deepstrike: окремі складові російського експорту за серпень скоротилися на 80%, НПЗ у Кстові зупинився, а Чорноморський флот рф, фактично, заблокований у Новоросійську. Чому далекобійні удари дедалі сильніше впливають на можливості ворога вести війну, розбирався УНН.

Президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР МО Олега Іващенка заявив про високу ефективність українських deepstrike - далекобійних ударів по військових, промислових та нафтових об’єктах росії.

"Воєнна розвідка підтверджує високу ефективність наших дипстрайків, зокрема по російських воєнних виробництвах та по обʼєктах нафтової галузі",- пише Зеленський.

Вплив на російську економіку

Один із найпоказовіших результатів стосується російської економіки. Президент Зеленський повідомив, що ГУР отримало внутрішні російські документи, які свідчать, що лише за серпень окремі складові експорту з країни-агресорки скоротилися на 80%.

Президент наголосив, що це означає прямі втрати не лише для федерального бюджету рф, який фінансує війну, а й для російських регіонів. Частина їхніх бюджетів, за даними розвідки, і без цього перебувала на межі банкрутства.

Таким чином, ефективність deepstrike уже виходить далеко за межі фізичного знищення окремого об’єкта. Удари по нафтовій, портовій та логістичній інфраструктурі б’ють по здатності росії продавати ресурси, отримувати валютну виручку та поповнювати бюджет.

Чорноморський флот загнали у новоросійськ

Ще один результат українських ударів ГУР фіксує на морі. російська сторона визнає, що кораблі Чорноморського флоту рф, фактично, заблоковані у новоросійську та не можуть повноцінно діяти в морі.

Ситуація вже змушує москву шукати нетипові способи захисту торговельного і так званого тіньового флоту. Серед варіантів, які розглядає російське керівництво, - оснащення цивільних суден стрілецькою зброєю, засобами радіоелектронної боротьби та розміщення на них військового персоналу.

Скорочення ракетних спроможностей росії

За даними ГУР, серія ударів по підприємству "Комбінат "Каменський" у Ростовській області призвела до втрати росіянами значної частини спроможностей із виробництва твердопаливних двигунів для ракет.

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"Комбінат Каменський" належить до підприємств російського ВПК і виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для інших ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

Сили оборони лише протягом серпня завдавали по підприємству повторних ударів. Зокрема, 24 серпня, Генеральний штаб підтвердив нове ураження комбінату та пожежу на його території.

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Кстово зупинилося, Ярославль - новий удар

Однією з головних цілей українських дипстрайків залишається нафтопереробна галузь рф - джерело пального для армії та доходів для російської економіки. За даними ГУР, після українських ударів зупинив роботу один із найбільших російських НПЗ у Кстові Нижньогородської області. Потужність підприємства становила близько 17 млн тонн нафти на рік.

А 28 серпня під ударом опинився й Ярославський НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Зеленський повідомив, що ціль розташована приблизно за 1000 км від лінії фронту.

Сили оборони застосували для удару, в тому числі далекобійні БпЛА FP-1, виробництва Fire Point. Загальна потужність Ярославського НПЗ становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

Відомо, що удар припав на установку первинної переробки нафти АВТ-3 потужністю 6,2 млн тонн на рік. Це близько 40% загальної потужності підприємства. Виведення установки з роботи відповідно здатне суттєво скоротити первинну переробку нафти на заводі.

Таким чином, лише Кстовський і Ярославський НПЗ мають сумарну потужність близько 32 млн тонн нафти на рік. При цьому Кстовський завод, за даними ГУР, уже зупинений, а на Ярославському наслідки нового удару уточнюються.

"Перемогли світло на ТЕЦ у Херсоні"

Далекобійна кампанія паралельно розгортається на тимчасово окупованих територіях України. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді 28 серпня повідомив, що лише протягом 26-28 серпня "Птахи СБС" відпрацювали 21 енерговузол та Луганську ТЕС у Щасті.

Серед заявлених уражених об’єктів - підстанції потужністю 220, 150 та 110 кВ на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської областей та Криму, а також низка газорозподільних станцій.

За даними Бровді, від початку операції СБС "Кримський рубильник off" - відпрацьовано вже 315 енерговузлів у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.

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