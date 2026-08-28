ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire Point
Київ • УНН
FP-1 уразили установку АВТ-3 на ярославському НПЗ потужністю 6,2 млн тонн нафти на рік. Вона забезпечує близько 40% потужності заводу.
Далекобійні БПЛА FP-1 під час атаки на ярославський НПЗ уразили установку первинної переробки нафти. Це близько 40% потужності заводу. Про це повідомила українська компанія-виробник дронів Fire Point, пише УНН.
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Попередньо: 28 серпня на ярославському НПЗ безпілотниками FP-1 уражено установку первинної переробки нафти АВТ-3 потужністю 6,2 млн тонн нафти на рік
В Fire Point уточнили, що потужність ураженої АВТ-3 становить близько 40% від загальної потужності ярославського НПЗ.
Виведення установки з ладу призведе до скорочення обсягів первинної переробки нафти на підприємстві
Нагадаємо
Раніше у Fire Point підтвердили атаку FP-1 на ярославський НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Президент України Володимир Зеленський зазначив, що відстань до заводу складає 1000 км.