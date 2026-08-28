ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire Point
Киев • УНН
FP-1 поразил установку АВТ-3 на ярославском НПЗ мощностью 6,2 млн тонн нефти в год. Она обеспечивает около 40% мощности завода.
Дальнобойные БПЛА FP-1 во время атаки на ярославский НПЗ поразили установку первичной переработки нефти. Это около 40% мощности завода. Об этом сообщила украинская компания - производитель дронов Fire Point, пишет УНН.
Детали
Предварительно: 28 августа на ярославском НПЗ беспилотниками FP-1 поражена установка первичной переработки нефти АВТ-3 мощностью 6,2 млн тонн нефти в год
В Fire Point уточнили, что мощность пораженной АВТ-3 составляет около 40% от общей мощности ярославского НПЗ.
Вывод установки из строя приведет к сокращению объемов первичной переработки нефти на предприятии
Напомним
Ранее в Fire Point подтвердили атаку FP-1 на ярославский НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что расстояние до завода составляет 1000 км.