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ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire Point

Киев • УНН

 • 9082 просмотра

FP-1 поразил установку АВТ-3 на ярославском НПЗ мощностью 6,2 млн тонн нефти в год. Она обеспечивает около 40% мощности завода.

ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire Point

Дальнобойные БПЛА FP-1 во время атаки на ярославский НПЗ поразили установку первичной переработки нефти. Это около 40% мощности завода. Об этом сообщила украинская компания - производитель дронов Fire Point, пишет УНН.

Детали

Предварительно: 28 августа на ярославском НПЗ беспилотниками FP-1 поражена установка первичной переработки нефти АВТ-3 мощностью 6,2 млн тонн нефти в год

- говорится в сообщении.

В Fire Point уточнили, что мощность пораженной АВТ-3 составляет около 40% от общей мощности ярославского НПЗ.

Вывод установки из строя приведет к сокращению объемов первичной переработки нефти на предприятии

- отметили в Fire Point.

Напомним

Ранее в Fire Point подтвердили атаку FP-1 на ярославский НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что расстояние до завода составляет 1000 км.

Евгений Царенко

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