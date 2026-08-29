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Після атак українських БПЛА на НПЗ, виробництво бензину в рф скоротилось до 70% від загальної потреби - ЗМІ

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Через атаки на російські НПЗ виробництво бензину впало до 70% внутрішнього споживання. москва наростила імпорт і обмежила продаж пального.

Після атак українських БПЛА на НПЗ, виробництво бензину в рф скоротилось до 70% від загальної потреби - ЗМІ

Через посилення українських ударів по російських нафтопереробних заводах виробництво бензину в рф наприкінці серпня впало до рівня, що покриває лише близько 70% внутрішнього споживання. Зупинка великих НПЗ поглибила дефіцит пального та змусила москву нарощувати імпорт нафтопродуктів, пише УНН.

Деталі

Україна продовжує посилювати тиск на росію за допомогою "далекобійних санкцій". Лише у серпні було зафіксовано 18 ударів по російським нафтопереробним заводам. Зокрема, 28 серпня українські військові за допомогою далекобійних БПЛА FP-1 атакували ярославський НПЗ, який входить до п'ятірки найбільших заводів росії за обсягом первинної переробки нафти. Окрім того, за минулий тиждень був уражений пермський НПЗ ("Лукойл-Пермнафтооргсинтез"), він втратив близько 86% потужностей переробки і наразі зупинений. Далекобійні дрони FP-1 також атакували "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у кстово нижньогородської області, який є 4-м за обсягом переробки. Робота заводу також була зупинена.

За даними видання The Moscow Times, через удари по НПЗ виробництво автобензину в росії на кінець серпня впало до 70% від середнього рівня споживання на внутрішньому ринку.

Журналісти зазначають, що таким чином Україна намагається обмежити доходи москви. А посилення атак у серпні призвело до того, що дефіцит моторного палива повернувся до російських регіонів після короткого перепочинку з кінця липня, коли в окремих областях місцева влада почала знімати або пом'якшувати обмеження на продаж палива.

За даними видання, виробництво бензину станом на кінець серпня, знизилося майже до того ж рівня, який був на початку липня, на піку першої хвилі паливної кризи.

Через зупинку роботи уражених нафтопереробних заводів, випуск бензину до кінця серпня впав приблизно до 80 000 тонн на добу, а в середньому за серпень виробництво бензину трималося на рівні 90 000 тонн на добу або близько 80% від орієнтовного рівня споживання, характерного для літнього періоду.

Таким чином, аварійна зупинка великих НПЗ минулого тижня довела відставання виробництва бензину від потреб ринку приблизно до 35 000 тонн на добу.

В російському міненерго журналістам вирішили це не коментувати.

Водночас, за даними видання, українські "далекобійні санкції" змусили росію наростити імпорт нафтопродуктів. Зокрема морські поставки з країн Азії в серпні становитимуть приблизно 270 000 тонн, а імпорт автобензину з білорусі досягне близько 150 000 тонн або 5 000 тонн на добу.

Загалом у серпні, за даними трейдерів росія імпортувала близько 220 000 тонн  бензину або в середньому близько 7 000 тонн на добу.

Видання зазначає, що наразі багато російських автовласників не вирушають у поїздки без нагальної потреби через ризик простояти в чергах на заправку або залишитися з порожнім баком. У багатьох російських регіонах вже встановлені різні обмеження на відпустку палива в роздробі: лімітування продажів в одні руки та черговість продажів за парністю держномера.

НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росію28.08.26, 15:59 • 57245 переглядiв

Євген Царенко

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