"Почте России" разрешили использовать оружие для борьбы с дронами

Правительство рф разрешило организациям федеральной почтовой связи использовать специальные технические средства для противодействия беспилотникам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр рф михаил мишустин, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

В документе не уточняется, какие именно средства сможет применять «Почта России». Речь идет о противодействии воздушным, надводным и подводным беспилотникам, беспилотным транспортным средствам и другим автоматизированным комплексам.

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Ранее в перечень разрешенного оснащения почтовых организаций уже входили служебное и гражданское оружие, боеприпасы, бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты. При этом не указано, какие именно сотрудники получат право использовать новые средства против дронов.

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В мае госдума разрешила сотрудникам инкассации Центробанка и «Сбербанка» самостоятельно сбивать беспилотники во время атак, не дожидаясь прибытия специальных служб.

Кроме того, российский союз промышленников и предпринимателей просил путина предоставить крупному бизнесу крупнокалиберное оружие, лазерные установки и резервистов для защиты предприятий от БПЛА.

Ранее путин также разрешил частным охранным организациям применять стрелковое оружие для отражения атак дронов на стратегические предприятия и другие объекты инфраструктуры.

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