"Пошті росії" дозволили використовувати зброю для боротьби з дронами

Уряд рф дозволив організаціям федерального поштового зв'язку використовувати спеціальні технічні засоби для протидії безпілотникам. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр рф михайло мішустін, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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У документі не уточнюється, які саме засоби зможе застосовувати "Пошта росії". Йдеться про протидію повітряним, надводним і підводним безпілотникам, безпілотним транспортним засобам та іншим автоматизованим комплексам.

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Раніше до переліку дозволеного оснащення поштових організацій уже входили службова та цивільна зброя, боєприпаси, бронежилети та інші засоби індивідуального захисту. При цьому не вказано, які саме працівники отримають право використовувати нові засоби проти дронів.

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У травні держдума дозволила співробітникам інкасації Центробанку та "Сбербанку" самостійно збивати безпілотники під час атак, не чекаючи прибуття спеціальних служб.

Крім того, російський союз промисловців і підприємців просив путіна надати великому бізнесу великокаліберну зброю, лазерні установки та резервістів для захисту підприємств від БПЛА.

Раніше путін також дозволив приватним охоронним організаціям застосовувати стрілецьку зброю для відбиття атак дронів на стратегічні підприємства та інші об'єкти інфраструктури.

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