Ветеранов западного спецназа заподозрили в подготовке российских военнослужащих к войне против Украины — The Telegraph
Киев • УНН
Утечка разведданных связывает ветеранов западного спецназа с подготовкой россиян в Болгарии и Сербии. Alfa-Metal обвинения отрицает.
Ветераны западных сил специального назначения, среди которых якобы были бывшие бойцы британской SAS, могли обучать россиян в военных тренировочных центрах в Европе. Об этом говорится в утечке разведывательного документа, с которым ознакомилось издание The Telegraph, пишет УНН.
Детали
Согласно документу, западных военных ветеранов могли привлекать к подготовке граждан рф, среди которых якобы были и действующие российские военнослужащие. Информация основывается, в частности, на свидетельствах бывших бойцов австралийского спецназа.
Им, по данным издания, предлагали работать инструкторами в тренировочных центрах в Болгарии и Сербии, где среди клиентов могли быть россияне.
Россиян могли тренировать и после 2022 года
В центре внимания оказался тренировочный центр Alfa-Metal в Болгарии. В разведывательной оценке утверждается, что среди его инструкторов могли быть ветераны британской SAS, австралийского спецназа и американских сил специальных операций.
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По свидетельствам источников, граждане рф могли проходить там подготовку даже после начала полномасштабного вторжения, в частности в 2025 году.
Alfa-Metal отрицает, что нанимала ветеранов SAS или обучала россиян после начала полномасштабной войны. The Telegraph также отмечает, что не смог независимо подтвердить изложенные в разведывательном документе обвинения.
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