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Financial Times

Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям

Киев • УНН

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На фоне острого дефицита бюджета и вынужденного ограничения государственных расходов особенно важно сохранить бизнес, который продолжает работать и платить налоги. В то же время авиаг отрасль, которая даже при закрытом небе в 2022–2025 годах уплатила почти 27 млрд грн налогов и сборов, оказалась под давлением из-за нового толкования налогообложения авиализинга.

Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям

В украинском бюджете острый дефицит средств: за восемь месяцев 2026 года план доходов общего фонда недовыполнен на 33,1 млрд грн. В правительстве уже предупреждают о вынужденном ограничении расходов, а задержка международного финансирования создает дополнительные риски для экономики. В таких условиях особое значение приобретает сохранение бизнеса, который продолжает работать в Украине и наполнять госбюджет, пишет УНН.

Бюджет недополучил более 33 миллиардов гривен

По данным  главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Подласы, за январь-август 2026 года госбюджет недополучил 33,1 млрд грн. 

По оперативным данным, за 8 месяцев 2026 года в доходы общего фонда госбюджета (БЕЗ грантов) зачислено 1,7 трлн грн. Недополучено до плана - 33,1 млрд грн, почти половина из которых (15,6 млрд грн) не поступила именно в августе 2026 года

- сообщила она.

Подласа добавила, что по основным бюджетообразующим налогам и сборам суммарное недовыполнение плана составило почти 84 млрд грн. 

Ситуация особенно чувствительна с учетом структуры государственных расходов. За восемь месяцев на оборону было направлено 1,8 трлн грн, что составляет 62% всех расходов общего фонда. Еще сотни миллиардов необходимы для погашения и обслуживания государственного долга, социальной защиты, медицины и образования.

Дополнительным риском для украинской экономики стала задержка внешнего финансирования. Парламент не смог принять законодательные решения, необходимые для получения транша макрофинансовой помощи на 4,26 млрд долларов и финансирования МВФ на 1,66 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать законопроекты, необходимые для финансирования дефицита бюджета

Правительство вынуждено экономить

Министр финансов Сергей Марченко прогнозирует дефицит бюджета до $32,6 млрд. Он заявил, что из-за проблем с поступлением международной помощи правительство было вынуждено перейти к ограничению расходов.

Мы вынужденно применяем меры по ограничению расходов

- заявил он.

По словам министра, все некритические расходы уже перенесены на декабрь, а государство будет работать в режиме ограниченной ликвидности. Приоритетом останется финансирование сектора безопасности и обороны, тогда как остальные расходы будут осуществляться в зависимости от наличия ресурсов. Таким образом, глава Минфина не исключил задержек с выплатами заработных плат.

Мы подготовили соответствующие регламенты, как мы действуем в период ограниченной ликвидности. В первую очередь мы финансируем сектор безопасности и обороны. Как только у нас появляются дополнительные источники финансирования – мы финансируем все остальные расходы (…) Любые программы строительства, в том числе и социального, будут приостановлены, пока у нас не будет достаточной ликвидности для финансирования

- предупредил Марченко.

Он также не исключил монетарного финансирования бюджета, которое может привести к девальвации гривны и ускорению инфляции.

Таким образом, сейчас перед правительством встала задача не только искать новые источники средств, но и максимально сохранить уже имеющуюся налоговую базу, то есть предприятия, которые работают, создают рабочие места и регулярно наполняют государственный бюджет.

Почти 27 млрд грн от авиаг отрасли даже при закрытом небе

Одной из таких отраслей, несмотря на закрытое из-за войны небо над Украиной, остается авиация. С начала полномасштабного вторжения предприятия авиационной отрасли продолжают работать и наполнять бюджет.

По данным главы Государственной авиационной службы Даниила Меньшикова, в 2022–2025 годах предприятия авиационной отрасли уплатили в бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов.

Важно также говорить языком фактов: украинские авиакомпании продолжают платить налоги. Согласно информации, предоставленной ГНС, в 2022–2025 годах отрасль уплатила в бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов

- сообщил Меньшиков.

И это происходило в то время, когда внутренний рынок авиаперевозок практически отсутствует, компании были вынуждены релокироваться за границу, а их работу усложняют необходимость дополнительного страхования, финансирования, перестройка логистики и техническое обслуживание.

Несмотря на это, авиаперевозчики смогли сохранить операционную деятельность, работая на международных рынках, и продолжили наполнять государственный бюджет.

Претензии к авиакомпаниям за лизинг воздушных судов

На этом фоне особенно опасной выглядит ситуация вокруг налогообложения лизинга воздушных судов.

Как ранее сообщал УНН, проблема возникла из-за нового подхода к трактовке лизинговых платежей украинских авиакомпаний в пользу нерезидентов. В Бюро экономической безопасности с 2024 года их начали рассматривать как роялти, хотя соответствующих изменений в законодательство не вносилось.

По версии следствия украинские авиаперевозчики должны были уплачивать роялти за аренду самолетов и вертолетов. На основании такого подхода БЭБ открыло уголовные производства в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Роза Ветров", Н3Operations и "Скайлайн экспресс". По данным УНН, в аналогичном деле также может фигурировать еще одна авиакомпания — "Урга".

Уголовные дела были открыты несмотря на то, что почти все авиаперевозчики успешно прошли налоговые проверки, а замечания налоговиков, касавшиеся лизинга, были лишь к одной компании.

Представители авиационной отрасли настаивают, что проблема возникла из-за неоднозначного толкования норм законодательства и требует формирования единого государственного подхода. 

Глава Госавиаслужбы предупредил, что последствия такого подхода выходят далеко за рамки проблем отдельных предприятий. По данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, 86% авиапарка украинских компаний взяты в аренду.

Такой подход создает риски не для отдельной компании, а для всей авиационной отрасли. Украинские авиакомпании и без того работают в условиях чрезвычайных вызовов: небо закрыто, рынки потеряны или существенно ограничены, операционная деятельность осложнена войной, вопросами финансирования, страхования и технического обслуживания. Несмотря на это, отрасль не остановилась. Она адаптируется, выживает и продолжает работать в чрезвычайно сложных условиях, демонстрируя стойкость, которая вызывает уважение всего мира

- подчеркнул Меньшиков.

В то же время анализ  финансовой отчетности участников авиарынка показывает, что значительная часть компаний работает с убытками. Даже те авиаперевозчики, которым пока удается оставаться прибыльными, демонстрируют стремительное сокращение рентабельности и маржи.

Причины падения очевидны: закрытие украинского воздушного пространства, необходимость релокации персонала и флота, рост операционных расходов, сложности работы на международных рынках и общая экономическая нестабильность.

Несмотря на это, компании продолжают удерживать персонал, сохранять летный и технический состав, поддерживать сертификацию и выполнять свои обязательства перед государством. Кроме того, в Украине продолжили работать частные авиастроительные предприятия, которые в настоящее время сосредоточены на ремонте военной техники. Их удается сохранять за счет государственных контрактов, а также финансовых вливаний авиакомпаний.

Именно поэтому любое дополнительное давление на отрасль — как фискальное, так и уголовное — сегодня является значительно более опасным, чем несколько лет назад. Если раньше предприятия могли компенсировать такие риски благодаря прибыльности, то сейчас многие работают с минимальным запасом финансовой прочности.

Кроме того, уплата роялти за операции по лизингу автоматически сделает украинские авиакомпании неконкурентоспособными на международном рынке. Ведь использование арендованного воздушного флота — это мировая практика, и лизингодатели, очевидно, будут выбирать в пользу компаний, работающих в юрисдикциях, которые руководствуются международным правом и понятными подходами к налогообложению.

Что говорят в Минфине об авиализинге

В Министерстве финансов в ответ на запрос УНН сообщили, что налогообложение операций по лизингу воздушных судов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и международными договорами Украины. При этом Налоговый кодекс Украины не предусматривает возможности налогообложения авиализинга как роялти. Поэтому подход Бюро к трактовке авиализинга без изменения налогового законодательства называют давлением, которое может уничтожить целую отрасль пассажирских и транспортных перевозок. 

Именно поэтому вопрос авиализинга был вынесен на рассмотрение налогового комитета Общественного совета при Министерстве финансов. По результатам первого заседания принято решение инициировать создание рабочей группы при Минфине, которая разработает проект обобщающей налоговой консультации относительно налогообложения лизинговых платежей в пользу нерезидентов.

Документ не отменит ответственность автоматически, но подтвердит неоднозначность трактовки налогообложения авиализинга и станет аргументом в спорах.

Минфин выдает ОНК, в частности, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о неоднозначности нормы. То есть государство собственным приказом официально засвидетельствовало: норма неоднозначна. А это прямой мост к пп. 4.1.4 и п. 56.21 НКУ — презумпции правомерности решений налогоплательщика при множественном толковании. Иногда ОНК полезнее как доказательство тумана, чем как источник света

- пояснила эксперт по налоговому планированию Елена Кузнечикова.

В условиях острого дефицита бюджета государство не может позволить себе терять налогоплательщиков из-за правовой неопределенности и чрезмерного давления. Очевидно, это осознают и в Министерстве финансов, а потому там взялись решать вопрос авиализинга. В ведомстве понимают, что авиакомпаниям, которые даже во время войны продолжают наполнять бюджет, необходимо дать возможность стабильно работать в Украине по понятным правилам. 

Бюджету нужны налогоплательщики, а не новые проблемы для бизнеса

Ситуация складывается довольно противоречивая: с одной стороны, государство остро нуждается в деньгах, ищет дополнительные источники финансирования дефицита бюджета и уже вынуждено ограничивать часть расходов, а с другой — одна из прибыльных отраслей, которая принесла бюджету почти 27 млрд грн, сталкивается с давлением и оказывается под угрозой уничтожения.

В краткосрочной перспективе фискальное давление на авиаперевозчиков может выглядеть как способ получить дополнительные поступления. Однако если его следствием станет потеря компаниями платежеспособности, сворачивание их деятельности или уход бизнеса из украинской юрисдикции, бюджет рискует потерять не только потенциальные доначисления, но и стабильные налоговые поступления в будущем.

Не стоит также забывать о том, что рано или поздно войны заканчиваются и в послевоенной Украине будет восстановлено гражданское авиасообщение. Поэтому важно, чтобы именно украинские авиакомпании вернулись в украинское небо, а значит, создали рабочие места, продолжили генерировать валютную выручку и наполнять бюджет.

Украинские авиакомпании будут первыми, кто выйдет на рынок после открытия неба. Именно поэтому нам нужны понятные правила для всех. Убежден, что такие вопросы должны решаться посредством профессионального диалога государства, бизнеса, ассоциаций и экспертной среды. Нужны единство подходов, правовая определенность и решения, учитывающие стратегическое значение авиации для Украины

- отметил глава Госавиаслужбы Даниил Меньшиков.

В условиях, когда каждый миллиард бюджетных поступлений имеет критическое значение, задача государства заключается не только в поиске новых налогов или источников заимствований. Не менее важно сохранить тех налогоплательщиков, которые уже сейчас наполняют бюджет. Поэтому урегулирование проблемы налогообложения авиализинга, прекращение практики правовой неопределенности и чрезмерного давления на авиакомпании — это не только вопрос выживания отдельной отрасли, это вопрос сохранения бизнеса, который продолжает работать и платить налоги.

Евгений Царенко

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