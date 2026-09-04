Міністр фінансів Марченко попередив про найскладнішу бюджетну ситуацію в Україні з початку війни напередодні "дуже важкої зими" - ЗМІ

Міністр фінансів України Сергій Марченко попередив про можливі проблеми з ліквідністю державного бюджету та відтермінування частини невійськових виплат через зростання видатків на оборону. Він також закликав країни ЄС розглянути новий український план щодо використання заморожених російських активів. Про це Марченко заявив в інтерв’ю Euronews, пише УНН.

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Міністр фінансів України попередив, що країні, можливо, доведеться скоротити невійськові видатки, якщо вона не зможе забезпечити фінансування від своїх союзників. Він закликав європейських міністрів "мислити нестандартно", оскільки Київ готується до ще однієї зими російської ескалації.

Сергій Марченко, який відповідає за фінанси країни з 2020 року, заявив Euronews, що Україна не стикалася з настільки складною бюджетною ситуацією від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Через зосередженість на військових витратах і закупівлі озброєнь інші статті бюджету можуть постраждати, а виплати можуть бути відкладені, якщо не буде знайдено рішення.

Ми вже бачимо певні проблеми з ліквідністю і передбачаємо певний дефіцит коштів у нашому бюджеті. Це означає, що через нестачу ліквідності нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов’язані з війною. Наслідки будуть - сказав він

На запитання, чи може це вплинути на зовнішніх кредиторів, Марченко відповів, що ні.

Водночас, за його словами, наслідки можуть відчутися на місцевому рівні, особливо у питаннях будівництва укриттів та інфраструктури, які він назвав "досі важливими", оскільки країна готується до ще однієї зими російських атак.

"Ми не мали такої ситуації з 2022 року; тоді ми справді дуже потерпали від нестачі ліквідності. Зараз ми знову небезпечно наближаємося до того самого сценарію, який був у 2022 році".

Він також повідомив, що інтенсивність російських атак на Україну різко зросла в серпні. Марченко сказав, що працює над новим бюджетом, виходячи з припущення, що війна триватиме і в 2027 році. За його оцінкою, необхідно буде покрити дефіцит фінансування у розмірі 32,6 млрд доларів. За його словами, МВФ, представники якого цього тижня відвідали Київ, називає подібні цифри.

Війна дуже швидко загострилася. Ми самі це усвідомлюємо. Порівняно з минулим місяцем це зовсім інша реальність, з огляду на нещодавні атаки на нашу логістику. Ми очікуємо дуже важкої зими. Ескалація означає, що нам потрібно знайти ресурси, щоб її пережити - сказав він.

"Мислити нестандартно"

Міністр фінансів України закликав європейських міністрів творчо підійти до пошуку рішень і розглянути новий український план використання приблизно 300 млрд доларів заморожених російських активів.

Минулого грудня цей план був відхилений міністрами ЄС, які не змогли подолати розбіжності між державами-членами. Натомість було ухвалено рішення про спільне фінансування кредиту на 90 млрд євро.

Минулого тижня група країн ЄС на чолі зі Швецією відновила цю пропозицію, аргументуючи це тим, що витрати на воєнні зусилля мають справедливо розподілятися між європейськими платниками податків. Відтоді як президент Дональд Трамп обійняв посаду, ЄС значною мірою залишився сам на сам із фінансуванням цієї підтримки.

Марченко привітав цей крок і заявив, що сподівається на приєднання до ініціативи більшої кількості країн до запланованої у вересні зустрічі міністрів фінансів країн єврозони.

За його словами, новий український план, який передбачає передачу відповідальності за активи, що наразі зберігаються в Бельгії, містить "абсолютно нові елементи", покликані зменшити юридичні ризики для уряду Бельгії та Euroclear, де зберігаються ці активи.

"Ми хочемо це обговорити; план створює нові умови, за яких Бельгія не нестиме відповідальності за судові спори з росією, а це буде спільна відповідальність усіх 27 країн".

Втім, Україна та її союзники, які підтримують цей план, зокрема сусідні Польща, Швеція, Нідерланди та Іспанія, стикаються зі значними труднощами у спробі відновити цю ідею.

Минулого грудня, на тлі серйозних занепокоєнь з боку Європейського центрального банку та сильного опору з боку ключових держав-членів — Італії та Франції — ЄС відклав тривалі переговори щодо використання заморожених активів.

Серед причин називалися побоювання щодо можливих заходів у відповідь з боку росії, репутаційних збитків для єврозони та тривалих судових спорів у зв’язку з можливими позовами Москви щодо конфіскації активів.

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