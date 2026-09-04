Министр финансов Марченко предупредил о самой сложной бюджетной ситуации в Украине с начала войны накануне "очень тяжелой зимы" - СМИ

Министр финансов Украины Сергей Марченко предупредил о возможных проблемах с ликвидностью государственного бюджета и отсрочке части невоенных выплат из-за роста расходов на оборону. Он также призвал страны ЕС рассмотреть новый украинский план по использованию замороженных российских активов. Об этом Марченко заявил в интервью Euronews, пишет УНН.

Детали

Министр финансов Украины предупредил, что стране, возможно, придется сократить невоенные расходы, если она не сможет обеспечить финансирование со стороны своих союзников. Он призвал европейских министров "мыслить нестандартно", поскольку Киев готовится к еще одной зиме российской эскалации.

Сергей Марченко, отвечающий за финансы страны с 2020 года, заявил Euronews, что Украина не сталкивалась с настолько сложной бюджетной ситуацией с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Из-за сосредоточенности на военных расходах и закупке вооружений другие статьи бюджета могут пострадать, а выплаты могут быть отложены, если решение не будет найдено.

Мы уже видим определенные проблемы с ликвидностью и прогнозируем определенный дефицит средств в нашем бюджете. Это означает, что из-за нехватки ликвидности нам, возможно, придется отложить некоторые платежи, не связанные с войной. Последствия будут - сказал он

На вопрос, может ли это повлиять на внешних кредиторов, Марченко ответил, что нет.

В то же время, по его словам, последствия могут ощущаться на местном уровне, особенно в вопросах строительства укрытий и инфраструктуры, которые он назвал "по-прежнему важными", поскольку страна готовится к еще одной зиме российских атак.

"У нас не было такой ситуации с 2022 года; тогда мы действительно очень страдали от нехватки ликвидности. Сейчас мы снова опасно приближаемся к тому же сценарию, который был в 2022 году".

Он также сообщил, что интенсивность российских атак на Украину резко возросла в августе. Марченко сказал, что работает над новым бюджетом, исходя из предположения, что война продолжится и в 2027 году. По его оценке, необходимо будет покрыть дефицит финансирования в размере 32,6 млрд долларов. По его словам, МВФ, представители которого на этой неделе посетили Киев, называет аналогичные цифры.

Война очень быстро обострилась. Мы сами это осознаем. По сравнению с прошлым месяцем это совершенно другая реальность, учитывая недавние атаки на нашу логистику. Мы ожидаем очень тяжелой зимы. Эскалация означает, что нам нужно найти ресурсы, чтобы ее пережить - сказал он.

"Мыслить нестандартно"

Министр финансов Украины призвал европейских министров творчески подойти к поиску решений и рассмотреть новый украинский план использования примерно 300 млрд долларов замороженных российских активов.

В декабре прошлого года этот план был отклонен министрами ЕС, которые не смогли преодолеть разногласия между государствами-членами. Вместо этого было принято решение о совместном финансировании кредита в размере 90 млрд евро.

На прошлой неделе группа стран ЕС во главе со Швецией возобновила это предложение, аргументируя это тем, что расходы на военные усилия должны справедливо распределяться между европейскими налогоплательщиками. С тех пор как президент Дональд Трамп вступил в должность, ЕС в значительной степени остался один на один с финансированием этой поддержки.

Марченко приветствовал этот шаг и заявил, что надеется на присоединение к инициативе большего числа стран до запланированной в сентябре встречи министров финансов стран еврозоны.

По его словам, новый украинский план, предусматривающий передачу ответственности за активы, которые в настоящее время хранятся в Бельгии, содержит "абсолютно новые элементы", призванные снизить юридические риски для правительства Бельгии и Euroclear, где хранятся эти активы.

"Мы хотим это обсудить; план создает новые условия, при которых Бельгия не будет нести ответственность за судебные споры с Россией, а это будет общей ответственностью всех 27 стран".

Тем не менее Украина и ее союзники, поддерживающие этот план, в частности соседние Польша, Швеция, Нидерланды и Испания, сталкиваются со значительными трудностями в попытке возродить эту идею.

В декабре прошлого года на фоне серьёзных опасений со стороны Европейского центрального банка и сильного сопротивления со стороны ключевых государств-членов — Италии и Франции — ЕС отложил длительные переговоры по вопросу использования замороженных активов.

Среди причин назывались опасения относительно возможных ответных мер со стороны России, репутационного ущерба для еврозоны и длительных судебных разбирательств в связи с возможными исками Москвы по поводу конфискации активов.

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