На Львовщине произошел взрыв в пункте приема металла: есть погибшие и раненая

В среду, 24 апреля, на Львовщине произошел взрыв в пункте приема металлолома, в результате чего погибли два человека, еще один получил ранения. Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой ГУ НП во Львовской области.

Детали

По данным правоохранителей, 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы на пункт приема металлолома, расположенный в селе Старый Яр.

Во время взвешивания металла произошел взрыв, в результате которого погибли мужчина, который привез лом и владелица пункта приема - 42-летняя местная жительница.

Женщина, которая приехала с погибшим, получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.

Правоохранители проводят осмотры, устанавливают обстоятельства происшествия, а также причину взрыва.

По факту открыто уголовное производство по ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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