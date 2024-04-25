Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
ГБР: взрывы боеприпасов в Николаеве произошли, предварительно, из-за их неосторожной перегрузки. Погибли двое военных
Плетенчук: сегодня отсутствуют какие-либо ракетные носители в Черном и Азовском морях
российский суд заочно арестовал шахматиста Каспарова и еще трех оппозиционеров по обвинению в терроризме
В 2023 году украинцы стали крупнейшими покупателями жилья в Польше среди иностранцев - СМИ
Суд вернулся к избранию меры пресечения министру Сольскому
россия накапливает оружие сверх необходимого для войны против Украины, предупреждает министр обороны Германии
россияне пытаются штурмовать с флангов вокруг Часового Яра - спикер Нацгвардии
Советники по нацбезопасности в Дохе обсудят саммит по Украине в эти выходные - Bloomberg
Евлаш: мы должны быть готовыми к массированным атакам, когда прибудет пакет помощи
Папа Франциск об Украине и секторе Газа: "Мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война"
Популярные
На Киевщине объявлена воздушная тревога
Воздушные Силы обнаружили скоростную цель вблизи Миргорода
Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК. Что еще можно отметить 25 апреля
В Запорожской области активизировалась тактическая авиация противника
Во Франции украинские пилоты тренируются вести воздушный бой для эксплуатации истребителей F-16
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
ГБР: взрывы боеприпасов в Николаеве произошли, предварительно, из-за их неосторожной перегрузки. Погибли двое военных
Двое военнослужащих погибли, еще девять человек получили ранения в результате взрыва боеприпасов в Николаеве, вызванного неосторожным перегрузом.
Плетенчук: сегодня отсутствуют какие-либо ракетные носители в Черном и Азовском морях
По состоянию на сегодня в Черном и Азовском морях нет ракетных пусковых установок, только патрульные катера, которые обследуют территорию, по словам представителя Южных сил обороны.
российский суд заочно арестовал шахматиста Каспарова и еще трех оппозиционеров по обвинению в терроризме
российский суд заочно арестовал многократного чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и еще трех оппозиционеров, обвинив их в руководстве террористическим сообществом, финансировании террористической деятельности и оправдании терроризма.
В 2023 году украинцы стали крупнейшими покупателями жилья в Польше среди иностранцев - СМИ
В 2023 году украинцы стали самыми активными иностранными инвесторами на рынке жилья Польши, приобретя около половины квартир, купленных иностранцами, отдавая предпочтение меньшим квартирам площадью до 54 квадратных метров.
Суд вернулся к избранию меры пресечения министру Сольскому
Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение меры пресечения Николаю Сольскому, министру аграрной политики и продовольствия Украины, которого подозревают в завладении государственными землями.
россия накапливает оружие сверх необходимого для войны против Украины, предупреждает министр обороны Германии
россия производит больше оружия и боеприпасов, чем нужно для войны в Украине, накапливая их для потенциальных будущих военных амбиций.
россияне пытаются штурмовать с флангов вокруг Часового Яра - спикер Нацгвардии
Российские войска безуспешно пытались штурмовать украинские оборонительные позиции с флангов вокруг Часового Яра в Донецкой области.
Советники по нацбезопасности в Дохе обсудят саммит по Украине в эти выходные - Bloomberg
Советники по вопросам национальной безопасности и высокопоставленные чиновники со всего мира встретятся в Дохе, Катар, в эти выходные, чтобы обсудить планы проведения саммита по условиям Украины для урегулирования с россией.
Евлаш: мы должны быть готовыми к массированным атакам, когда прибудет пакет помощи
Украина должна готовиться к возможным массированным атакам со стороны России, когда поступит оружие от международных партнеров, заявил спикер Военно-воздушных сил Илья Евлаш.
Папа Франциск об Украине и секторе Газа: "Мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война"
Папа Франциск призывает к прекращению войн, призывая страны искать мира путем переговоров и молясь за растерзанную войной Украину и Ближний Восток, сетуя на разрушительные последствия для украинских детей, которые "забыли, как улыбаться".