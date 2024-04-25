ГБР: взрывы боеприпасов в Николаеве произошли, предварительно, из-за их неосторожной перегрузки. Погибли двое военных

24 апреля в Николаеве прогремели взрывы, предварительно, из-за детонации боеприпасов во время неосторожного перегрузки военнослужащими. Двое военных погибли, еще двое получили ранения. Кроме того, травмировались пять спасателей, которые приехали ликвидировать пожар. ГБР открыло уголовное производство по факту нарушений правил обращения с оружием. Об этом бюро сообщило в четверг, передает УНН.

Работники ГБР расследуют уголовное производство относительно обстоятельств взрывов в Николаеве и причин, которые привели к трагедии.

По предварительной информации, 24 апреля 2024 года в Николаеве на автомобильной парковке во время неосторожной перегрузки боеприпасов военнослужащими из одного автомобиля в другой произошла детонация - говорится в сообщении ГБР.

Как сообщается, в результате взрыва погибли двое бойцов и еще двое ранены. Также загорелись автомобили, которые были рядом с эпицентром взрыва. Во время ликвидации пожара, произошел еще один взрыв из-за которого травмировались пять спасателей, приехавших на вызов.

Сейчас ГБР открыто уголовное производство по факту нарушений правил обращения с оружием (ч. 3 ст. 414 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей