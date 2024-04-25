ГБР: взрывы боеприпасов в Николаеве произошли, предварительно, из-за их неосторожной перегрузки. Погибли двое военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  103815 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  129042 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  135910 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  128847 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  118142 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104278 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102105 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137381 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157867 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154361 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Двое военнослужащих погибли, еще девять человек получили ранения в результате взрыва боеприпасов в Николаеве, вызванного неосторожным перегрузом.

Криминал и ЧП •   •  6998 просмотра
ГБР: взрывы боеприпасов в Николаеве произошли, предварительно, из-за их неосторожной перегрузки. Погибли двое военных

Плетенчук: сегодня отсутствуют какие-либо ракетные носители в Черном и Азовском морях

По состоянию на сегодня в Черном и Азовском морях нет ракетных пусковых установок, только патрульные катера, которые обследуют территорию, по словам представителя Южных сил обороны.

Война •   •  7142 просмотра
Плетенчук: сегодня отсутствуют какие-либо ракетные носители в Черном и Азовском морях

российский суд заочно арестовал шахматиста Каспарова и еще трех оппозиционеров по обвинению в терроризме

российский суд заочно арестовал многократного чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и еще трех оппозиционеров, обвинив их в руководстве террористическим сообществом, финансировании террористической деятельности и оправдании терроризма.

Новости Мира •   •  6181 просмотра
российский суд заочно арестовал шахматиста Каспарова и еще трех оппозиционеров по обвинению в терроризме

В 2023 году украинцы стали крупнейшими покупателями жилья в Польше среди иностранцев - СМИ

В 2023 году украинцы стали самыми активными иностранными инвесторами на рынке жилья Польши, приобретя около половины квартир, купленных иностранцами, отдавая предпочтение меньшим квартирам площадью до 54 квадратных метров.

Общество •   •  6300 просмотра
В 2023 году украинцы стали крупнейшими покупателями жилья в Польше среди иностранцев - СМИ

Суд вернулся к избранию меры пресечения министру Сольскому

Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение меры пресечения Николаю Сольскому, министру аграрной политики и продовольствия Украины, которого подозревают в завладении государственными землями.

Криминал и ЧП •   •  6210 просмотра
Суд вернулся к избранию меры пресечения министру Сольскому

россия накапливает оружие сверх необходимого для войны против Украины, предупреждает министр обороны Германии

россия производит больше оружия и боеприпасов, чем нужно для войны в Украине, накапливая их для потенциальных будущих военных амбиций.

Война •   •  6175 просмотра
россия накапливает оружие сверх необходимого для войны против Украины, предупреждает министр обороны Германии

россияне пытаются штурмовать с флангов вокруг Часового Яра - спикер Нацгвардии

Российские войска безуспешно пытались штурмовать украинские оборонительные позиции с флангов вокруг Часового Яра в Донецкой области.

Война •   •  6972 просмотра
россияне пытаются штурмовать с флангов вокруг Часового Яра - спикер Нацгвардии

Советники по нацбезопасности в Дохе обсудят саммит по Украине в эти выходные - Bloomberg

Советники по вопросам национальной безопасности и высокопоставленные чиновники со всего мира встретятся в Дохе, Катар, в эти выходные, чтобы обсудить планы проведения саммита по условиям Украины для урегулирования с россией.

Война •   •  7743 просмотра
Советники по нацбезопасности в Дохе обсудят саммит по Украине в эти выходные - Bloomberg

Евлаш: мы должны быть готовыми к массированным атакам, когда прибудет пакет помощи

Украина должна готовиться к возможным массированным атакам со стороны России, когда поступит оружие от международных партнеров, заявил спикер Военно-воздушных сил Илья Евлаш.

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Евлаш: мы должны быть готовыми к массированным атакам, когда прибудет пакет помощи

Папа Франциск об Украине и секторе Газа: "Мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война"

Папа Франциск призывает к прекращению войн, призывая страны искать мира путем переговоров и молясь за растерзанную войной Украину и Ближний Восток, сетуя на разрушительные последствия для украинских детей, которые "забыли, как улыбаться".

Война •   •  10629 просмотра
Папа Франциск об Украине и секторе Газа: "Мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война"