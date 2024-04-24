Взрыв в Николаеве: во время тушения пожара произошла повторная детонация, пострадали 5 спасателей

Сотни украинских мужчин блокировали работу паспортного сервиса в Варшаве: военный резко отреагировал на действия "активистов"

Сотни украинских мужчин заблокировали паспортную службу в Варшаве на фоне приостановления консульских услуг за рубежом для мужчин в возрасте 18-60 лет, что вызвало критику со стороны военного командира, который обвинил их в уклонении от выполнения обязанностей, в то время как другие воюют на фронте.