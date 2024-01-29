Фиксировала объекты украинских войск и отправляла оккупантам: задержана вражеская информаторша

Специалисты контрразведки еще одну информаторку спецслужб рф, которая разведывала места базирования Сил обороны на Николаевщине и отправляла информацию врагу через анонимный чат. Она была разоблачена на попытке выполнения разведзадания, заблаговременно изменив места дислокации украинских войск.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Согласно информации ведомства, злоумышленница обходила местность и скрыто фиксировала объекты украинских войск, а также "втемную" использовала знакомых, у которых расспрашивала "нужную" информацию под видом доверительных разговоров. Полученную информацию информаторка отправляла в популярном мессенджере через анонимный чат спецслужбам рф.

Специалисты Службы безопасности Украины, согласно официальной информации, разоблачили злоумышленницу еще на начальном этапе ее подрывной деятельности, - ее действия пошагово документировали и задержали на попытке выполнения разведзадания. Отмечается, что при этом удалось своевременно проинформировать командование ВСУ и тем самым изменить места временной дислокации и перемещения украинских войск.

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По данным следствия, задержанной является местная жительница, идеологическая сторонница рашизма, которая после начала полномасштабного вторжения рф поддерживала действия оккупантов в соцсетях, и в это время - попала в поле зрения российской спецслужбы, которая привлекла ее к сотрудничеству.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - предательнице грозит до 8 лет тюрьмы, сейчас она находится под стражей.

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