Фіксувала об’єкти українських військ та надсилала окупантам: затримано ворожу інформаторку
Київ • УНН
У Миколаївській області Служба безпеки України затримала жінку, яка таємно фіксувала місця дислокації українських військ та передавала інформацію російським військовим через анонімний чат. Жінку спіймали під час спроби передати розвідувальні дані, які могли б викрити пересування військ.
Фахівці контррозвідки ще одну інформаторку спецслужб рф, яка розвідувала місця базування Сил оборони на Миколаївщині та надсилала інформацію ворогові через анонімний чат. Її було викрито на спробі виконання розвідзавдання, завчасно змінивши місця дислокації українських військ.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
Згідно з інформацією відомства, зловмисниця обходила місцевість та приховано фіксувала об’єкти українських військ, а також "втемну" використовувала знайомих, у яких розпитувала "потрібну" інформацію під виглядом довірливих розмов. Отриману інформацію інформаторка надсилала у популярному месенджері через анонімний чат спецслужбам рф.
Фахівці Служби безпеки України, згідно з офіційною інформацією, викрили зловмисницю ще на початковому етапі її підривної діяльності, - її дії покроково документували та затримали на спробі виконання розвідзавдання. Зазначається, що при цьому вдалося своєчасно поінформувати командування ЗСУ і тим самим змінити місця тимчасової дислокації та переміщення українських військ.
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