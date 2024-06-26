На Волыни, в Шацке, военнообязанный напал и нанес телесные повреждения представителю Терцентра комплектования и соцподдержки. Об этом сообщает пресс служба на Волынского ТЦК и СП, пишет УНН.

Вчера в Шацке военнообязанный гражданин совершил нападение на офицера группы оповещения Четвертого отдела Ковельского РТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей, - говорится в сообщении.

Детали

В настоящее время на нападавшего открыто уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье, Нападение на должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей является тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Обращаемся ко всем гражданам: махать кулаками нужно на востоке и юге Украины. Именно там враг атакует наше государство и пытается уничтожить наш народ. Для того, чтобы вам не вручили повестку стоит выбрать подразделение самому и получить туда рекомендательное письмо. Вооруженным силам Украины нужны все специальности и вы сможете найти себя здесь, подчеркнули в ТЦК.

Напомним

Сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Яворов Львовской области во время сопровождения военнообязанного на медкомиссию подвергся нападению и удару тупым предметом по голове, получив закрытую черепно-мозговую травму; нападавший найден и задержан.