На Волині військовозобов'язаний напав на співробітника ТЦК: йому загрожує до 5 років ув'язнення

На Волині, у Шацьку, військовозобов'язаний напав і завдав тілесних ушкоджень представнику Терцентру комплектування та соцпідтримки. Про це повідомляє пресслужба на Волинського ТЦК та СП, пише УНН.

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На цей час на нападника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов'язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

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