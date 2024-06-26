На Волині військовозобов'язаний напав на співробітника ТЦК: йому загрожує до 5 років ув'язнення
Київ • УНН
На Волині військовозобов'язаний напав на співробітника територіального центру призову та соціальної підтримки, завдавши тілесних ушкоджень, йому загрожує до 5 років позбавлення волі за напад на посадовця під час виконання службових обов'язків.
На Волині, у Шацьку, військовозобов'язаний напав і завдав тілесних ушкоджень представнику Терцентру комплектування та соцпідтримки. Про це повідомляє пресслужба на Волинського ТЦК та СП, пише УНН.
Вчора в Шацьку військовозобов'язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків,
Деталі
На цей час на нападника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов'язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
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Нагадаємо
Співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Яворів Львівської області під час супроводу військовозобов'язаного на медкомісію зазнав нападу та удару тупим предметом по голові, отримавши закриту черепно-мозкову травму; нападник знайдений та затриманий.