Без тепла в Киеве больше всего многоэтажек на левом берегу и еще в 3 районах - мэр

В Киеве количество многоэтажек без теплоснабжения после атак рф сократилось до 1940, сообщил в пятницу мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Без теплоснабжения на сегодняшнее утро остаются еще 1940 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января. Большинство этих домов на левом берегу города, в Печерском районе, часть – в Голосеевском и Соломенском районах - сообщил Кличко.

То есть, по его словам, за ночь коммунальщики и энергетики начали подачу теплоносителя еще в более 650 домов. И продолжают работать.

