01:52 • 12443 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 30116 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 42195 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 32616 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 27555 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 20785 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 19844 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 40083 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16363 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16759 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Без тепла в Киеве больше всего многоэтажек на левом берегу и еще в 3 районах - мэр

Киев • УНН

 • 92 просмотра

В Киеве 1940 многоэтажек остаются без теплоснабжения после атак 9 и 20 января. Большинство этих домов расположены на левом берегу, в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах.

Без тепла в Киеве больше всего многоэтажек на левом берегу и еще в 3 районах - мэр

В Киеве количество многоэтажек без теплоснабжения после атак рф сократилось до 1940, сообщил в пятницу мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Без теплоснабжения на сегодняшнее утро остаются еще 1940 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января. Большинство этих домов на левом берегу города, в Печерском районе, часть – в Голосеевском и Соломенском районах

- сообщил Кличко.

То есть, по его словам, за ночь коммунальщики и энергетики начали подачу теплоносителя еще в более 650 домов. И продолжают работать.

Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль22.01.26, 21:51 • 30119 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Соломенский район
Голосеевский район
Печерский район
Виталий Кличко
Киев