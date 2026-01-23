Без тепла у Києві найбільше багатоповерхівок на лівому березі та у ще 3 районах - мер
Київ • УНН
У Києві 1940 багатоповерхівок залишаються без теплопостачання після атак 9 та 20 січня. Більшість цих будинків розташовані на лівому березі, у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах.
У Києві кількість багатоповерхівок без теплопостачання після атак рф скоротила до 1940, повідомив у п'ятницю мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Без теплопостачання на сьогоднішній ранок залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина - в Голосіївському й Соломʼянському районах
Тобто, з його слів, за ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків. І продовжують працювати.
