Атака рф на Киев унесла жизнь человека, уже 20 пострадавших

В результате атаки рф на Киев есть погибший человек, еще 20 человек пострадали, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в пятницу в Telegram, пишет УНН.

В столице в результате атаки врага погиб один человек. По последним данным от медиков, пострадали пока 20 человек - написал Кличко.

16 из них, по словам мэра, медики госпитализировали.

Дополнение

По данным КГВА, в результате комбинированной атаки на столицу зафиксировано:

Соломенский район: пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м, продолжается ликвидация; возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома, спасены три человека, пожар ликвидирован.

Дарницкий район: падение обломков сбитых воздушных целей на как минимум трех локациях, повреждены два автомобиля, предварительно - без пожаров и пострадавших, уточняется;

Голосеевский район: пожар на объекте гражданской инфраструктуры, продолжается ликвидация возгорания; повреждение учебного заведения; падение частей сбитых целей возле АЗС, по уточненной информации - поврежден автомобиль; падение обломков в зоне нежилой застройки, без пожара и пострадавших;

Деснянский район: обнаружены обломки сбитого вражеского БпЛА на открытой территории, без повреждений и пострадавших;

Шевченковский район: пожар в зоне нежилой застройки, информация уточняется;

Днепровский район: значительные повреждения АЗС, на месте работают спасатели.

Кроме этого, зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Есть повреждения пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и пострадавших.

Зафиксированы повреждения окон в учреждениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний.

В результате вражеской атаки рф в Киеве повреждены пути метро - КГВА