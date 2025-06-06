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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
5 июня, 16:58 • 38379 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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Атака рф на Киев унесла жизнь человека, уже 20 пострадавших

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Сегодня в результате атаки на Киев погиб один человек, 20 получили ранения, 16 из них госпитализированы. Зафиксированы многочисленные разрушения в разных районах столицы.

Атака рф на Киев унесла жизнь человека, уже 20 пострадавших

В результате атаки рф на Киев есть погибший человек, еще 20 человек пострадали, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в пятницу в Telegram, пишет УНН.

В столице в результате атаки врага погиб один человек. По последним данным от медиков, пострадали пока 20 человек

- написал Кличко.

16 из них, по словам мэра, медики госпитализировали.

Дополнение

По данным КГВА, в результате комбинированной атаки на столицу зафиксировано:

  • Соломенский район: пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м, продолжается ликвидация; возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома, спасены три человека, пожар ликвидирован.
    • Дарницкий район: падение обломков сбитых воздушных целей на как минимум трех локациях, повреждены два автомобиля, предварительно - без пожаров и пострадавших, уточняется;
      • Голосеевский район: пожар на объекте гражданской инфраструктуры, продолжается ликвидация возгорания; повреждение учебного заведения; падение частей сбитых целей возле АЗС, по уточненной информации - поврежден автомобиль; падение обломков в зоне нежилой застройки, без пожара и пострадавших;
        • Деснянский район: обнаружены обломки сбитого вражеского БпЛА на открытой территории, без повреждений и пострадавших;
          • Шевченковский район: пожар в зоне нежилой застройки, информация уточняется;
            • Днепровский район: значительные повреждения АЗС, на месте работают спасатели.

              Кроме этого, зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Есть повреждения пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и пострадавших.

              Зафиксированы повреждения окон в учреждениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний.

              В результате вражеской атаки рф в Киеве повреждены пути метро - КГВА06.06.25, 04:13 • 4048 просмотров

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              ВойнаКиев
              Голосеевский район
              Виталий Кличко
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