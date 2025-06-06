Атака рф на Київ забрала життя людини, уже 20 постраждалих
Київ • УНН
Сьогодні внаслідок атаки на Київ загинула одна людина, 20 отримали поранення, 16 з них госпіталізовано. Зафіксовані численні руйнування в різних районах столиці.
Внаслідок атаки рф на Київ є загибла людина, ще 20 людей постраждали, повідомив мер столиці Віталій Кличко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
У столиці внаслідок атаки ворога загинула одна людина. За останніми даними від медиків, постраждали наразі 20 людей
16 із них, зі слів мера, медики госпіталізували.
Доповнення
За даними КМВА, внаслідок комбінованої атаки на столицю зафіксовано:
- Соломʼянський район: Пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м, триває ліквідація; загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку, врятовано три особи, пожежу ліквідовано.
- Дарницький район: падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох локаціях, пошкоджено два автомобілі, попередньо - без пожеж та потерпілих, уточнюється;
- Голосіївський район: пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, триває ліквідація займання; пошкодження закладу освіти; падіння частин збитих цілей біля АЗС, за уточненою інформацією - пошкоджено автомобіль; падіння уламків в зоні нежитлової забудови, без пожежі та потерпілих;
- Деснянський район: виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території, без пошкоджень та потерпілих;
- Шевченківський район: пожежа в зоні нежитлової забудови, інформація уточнюється;
- Дніпровський район: значні пошкодження АЗС, на місці працюють рятувальники.
Окрім цього, зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Є пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Без пожежі та потерпілих.
Зафіксовано пошкодження вікон в закладах соціальної сфери та житлових будинках поруч з осередками займань.
Внаслідок ворожої атаки рф у Києві пошкоджено колії метро - КМВА06.06.25, 04:13 • 5094 перегляди