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Атака рф на Київ забрала життя людини, уже 20 постраждалих

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

Сьогодні внаслідок атаки на Київ загинула одна людина, 20 отримали поранення, 16 з них госпіталізовано. Зафіксовані численні руйнування в різних районах столиці.

Атака рф на Київ забрала життя людини, уже 20 постраждалих

Внаслідок атаки рф на Київ є загибла людина, ще 20 людей постраждали, повідомив мер столиці Віталій Кличко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

У столиці внаслідок атаки ворога загинула одна людина. За останніми даними від медиків, постраждали наразі 20 людей

- написав Кличко.

16 із них, зі слів мера, медики госпіталізували.

Доповнення

За даними КМВА, внаслідок комбінованої атаки на столицю зафіксовано:

  • Соломʼянський район: Пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м, триває ліквідація; загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку, врятовано три особи, пожежу ліквідовано.
    • Дарницький район: падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох локаціях, пошкоджено два автомобілі, попередньо - без пожеж та потерпілих, уточнюється;
      • Голосіївський район: пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, триває ліквідація займання; пошкодження закладу освіти; падіння частин збитих цілей біля АЗС, за уточненою інформацією - пошкоджено автомобіль; падіння уламків в зоні нежитлової забудови, без пожежі та потерпілих;
        • Деснянський район: виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території, без пошкоджень та потерпілих;
          • Шевченківський район: пожежа в зоні нежитлової забудови, інформація уточнюється;
            • Дніпровський район: значні пошкодження АЗС, на місці працюють рятувальники.

              Окрім цього, зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Є пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Без пожежі та потерпілих.

              Зафіксовано пошкодження вікон в закладах соціальної сфери та житлових будинках поруч з осередками займань.

              Внаслідок ворожої атаки рф у Києві пошкоджено колії метро - КМВА06.06.25, 04:13 • 5094 перегляди

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              ВійнаКиїв
              Голосіївський район
              Кличко Віталій Володимирович
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