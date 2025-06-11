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В Киеве на проспекте столкнулись четыре автомобиля: трое пострадавших

Киев • УНН

 • 238 просмотра

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе пассажирского микроавтобуса, который перевернулся. На месте работают все необходимые службы, есть информация о трех пострадавших.

В Киеве на проспекте столкнулись четыре автомобиля: трое пострадавших

В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей в Голосеевском районе, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.

Сегодня около 15:10 на проспекте Голосеевском произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого один из них, пассажирский микроавтобус, перевернулся. В настоящее время известно о трех пострадавших, их осматривают врачи

- сообщили в полиции в соцсетях.

На месте происшествия, как указано, работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС и врачи. Устанавливается механизм и обстоятельства ДТП.

Женщина и двое детей погибли в ДТП в Одесской области: полиция устанавливает обстоятельства аварии09.06.25, 00:25 • 24851 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Голосеевский район
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