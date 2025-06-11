В Киеве на проспекте столкнулись четыре автомобиля: трое пострадавших
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе пассажирского микроавтобуса, который перевернулся. На месте работают все необходимые службы, есть информация о трех пострадавших.
В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей в Голосеевском районе, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.
Сегодня около 15:10 на проспекте Голосеевском произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого один из них, пассажирский микроавтобус, перевернулся. В настоящее время известно о трех пострадавших, их осматривают врачи
На месте происшествия, как указано, работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС и врачи. Устанавливается механизм и обстоятельства ДТП.
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