В Киеве на проспекте столкнулись четыре автомобиля: трое пострадавших

В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей в Голосеевском районе, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.

Сегодня около 15:10 на проспекте Голосеевском произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого один из них, пассажирский микроавтобус, перевернулся. В настоящее время известно о трех пострадавших, их осматривают врачи - сообщили в полиции в соцсетях.

На месте происшествия, как указано, работают следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС и врачи. Устанавливается механизм и обстоятельства ДТП.

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