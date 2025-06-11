У Києві на проспекті зіткнулися чотири автомобілі: троє постраждалих

У Києві сталася ДТП зп участю чотирьох автомобілів у Голосіївському районі, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП у столиці, пише УНН.

Сьогодні близько 15:10 на проспекті Голосіївському відбулось зіткнення чотирьох автомобілів, внаслідок якого один з них, пасажирський мікроавтобус, перекинувся. Наразі відомо про трьох постраждалих, їх оглядають лікарі - повідомили у поліції у соцмережах.

На місці події, як вказано, працюють слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС та лікарі. Встановлюється механізм та обставини автопригоди.

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