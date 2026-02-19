В ряде районов Киева ввели "образовательную миграцию": зачем и как это работает

В Киеве после масштабных обстрелов ввели механизм "образовательной миграции", чтобы дети могли учиться очно и при этом не сидеть в холодных классах. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

По словам Мондриевского, после повреждения ТЭЦ-4 часть столичных учебных заведений осталась без теплоснабжения. По состоянию на 19 февраля без тепла 14% учебных заведений города, в том числе 62 школы. Чтобы сохранить образовательный процесс, город предложил два механизма – дистанционное обучение и "образовательную миграцию" в учреждения с гарантированным теплоснабжением.

Дети не должны учиться в холодных школах. Поэтому первым оперативным решением был перевод учреждений на дистанционный формат. Когда стало понятно, что в части школ отопительный сезон фактически завершен и его восстановление потребует времени, мы определили механизм "образовательной миграции". Очное обучение чрезвычайно важно, особенно для учащихся начальной школы. По состоянию на сегодня этот механизм применяется в шести районах города. В то же время встречаются единичные случаи, когда учреждения пытаются работать в условиях низких температур – мы это категорически запрещаем – отметил заместитель председателя КГГА.

В частности, по его словам, в соседние образовательные учреждения со стабильным теплоснабжением в Дарницком районе переведены начальные классы шести школ, в Днепровском – двух, в Печерском – четырех. В Голосеевском районе переведены четыре учреждения, в Шевченковском – семь. Также временно переведены воспитанники десяти учреждений дошкольного образования.

Сейчас 39 школ города работают дистанционно. 14,8% учащихся обучаются онлайн. Дистанционная форма является законным и полноценным форматом организации образовательного процесса в случае отсутствия теплоснабжения.

В Департаменте образования и науки подчеркивают: если в конкретном учреждении температура ниже допустимой нормы, решение об очном обучении нужно немедленно пересмотреть. Районным управлениям образования поручено дополнительно проверить температурный режим в школах Дарницкого, Днепровского и Печерского районов.

В Украине разработали пособие для восполнения образовательных потерь: что предусматривается