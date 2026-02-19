$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 5444 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 9328 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 8876 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 16618 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 14794 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 25060 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 24420 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24677 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23799 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18275 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
В ряде районов Киева ввели "образовательную миграцию": зачем и как это работает

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Чтобы сохранить образовательный процесс после массированных атак рф, которые оставили ряд школ без тепла, в Киеве ввели два механизма – дистанционное обучение и "образовательную миграцию".

В ряде районов Киева ввели "образовательную миграцию": зачем и как это работает

В Киеве после масштабных обстрелов ввели механизм "образовательной миграции", чтобы дети могли учиться очно и при этом не сидеть в холодных классах. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

По словам Мондриевского, после повреждения ТЭЦ-4 часть столичных учебных заведений осталась без теплоснабжения. По состоянию на 19 февраля без тепла 14% учебных заведений города, в том числе 62 школы. Чтобы сохранить образовательный процесс, город предложил два механизма – дистанционное обучение и "образовательную миграцию" в учреждения с гарантированным теплоснабжением.

Дети не должны учиться в холодных школах. Поэтому первым оперативным решением был перевод учреждений на дистанционный формат. Когда стало понятно, что в части школ отопительный сезон фактически завершен и его восстановление потребует времени, мы определили механизм "образовательной миграции". Очное обучение чрезвычайно важно, особенно для учащихся начальной школы. По состоянию на сегодня этот механизм применяется в шести районах города. В то же время встречаются единичные случаи, когда учреждения пытаются работать в условиях низких температур – мы это категорически запрещаем

– отметил заместитель председателя КГГА.

В частности, по его словам, в соседние образовательные учреждения со стабильным теплоснабжением в Дарницком районе переведены начальные классы шести школ, в Днепровском – двух, в Печерском – четырех. В Голосеевском районе переведены четыре учреждения, в Шевченковском – семь. Также временно переведены воспитанники десяти учреждений дошкольного образования.

Сейчас 39 школ города работают дистанционно. 14,8% учащихся обучаются онлайн. Дистанционная форма является законным и полноценным форматом организации образовательного процесса в случае отсутствия теплоснабжения.

В Департаменте образования и науки подчеркивают: если в конкретном учреждении температура ниже допустимой нормы, решение об очном обучении нужно немедленно пересмотреть. Районным управлениям образования поручено дополнительно проверить температурный режим в школах Дарницкого, Днепровского и Печерского районов.

В Украине разработали пособие для восполнения образовательных потерь: что предусматривается21.01.26, 12:20 • 3062 просмотра

Антонина Туманова

КиевОбразование
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Дарницкий район
Киевская городская государственная администрация
Голосеевский район
Печерский район
Киев