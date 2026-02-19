$43.290.03
Ексклюзив
15:01
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37
Резонансне інтерв'ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
У низці районів Києва запровадили "освітню міграцію": навіщо і як це працює

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Щоб зберегти освітній процес після масованих атак рф, які залишили низку шкіл без тепла, у Києві запровадили два механізми – дистанційне навчання та «освітню міграцію».

У низці районів Києва запровадили "освітню міграцію": навіщо і як це працює

У Києві після масштабних обстрілів запровадили механізм "освітньої міграції", щоб діти мали змогу навчатись очно і при цьому не сидіти в холодних класах.  Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

За словами Мондриївського, після пошкодження ТЕЦ-4 частина столичних закладів освіти залишилася без теплопостачання. Станом на 19 лютого без тепла 14% закладів освіти міста, зокрема 62 школи. Щоб зберегти освітній процес, місто запропонувало два механізми – дистанційне навчання та "освітню міграцію" до закладів із гарантованим теплопостачанням.

Діти не повинні навчатися в холодних школах. Тому першим оперативним рішенням було переведення закладів на дистанційний формат. Коли стало зрозуміло, що в частині шкіл опалювальний сезон фактично завершено і його відновлення потребуватиме часу, ми визначили механізм "освітньої міграції". Очне навчання є надзвичайно важливим, особливо для учнів початкової школи. Станом на сьогодні цей механізм застосовується у шести районах міста. Водночас трапляються поодинокі випадки, коли заклади намагаються працювати за умов низьких температур – ми це категорично забороняємо 

– зазначив заступник голови КМДА.

Зокрема, за його словами, у сусідні освітні заклади зі стабільним теплопостачанням у Дарницькому районі переведено початкові класи шести шкіл, у Дніпровському – двох, у Печерському – чотирьох. Голосіївському районі переведено чотири заклади, у Шевченківському – сім. Також тимчасово переведені вихованці десяти закладів дошкільної освіти.

Наразі 39 шкіл міста працюють дистанційно. 14,8 % учнів навчаються онлайн. Дистанційна форма є законним і повноцінним форматом організації освітнього процесу у разі відсутності теплопостачання.

У Департаменті освіти і науки наголошують: якщо в конкретному закладі температура нижча за допустиму норму, рішення щодо очного навчання потрібно негайно переглянути. Районним управлінням освіти доручено додатково перевірити температурний режим у школах Дарницького, Дніпровського та Печерського районів.

В Україні розробили посібник для надолуження освітніх втрат: що передбачається21.01.26, 12:20 • 3062 перегляди

Антоніна Туманова

