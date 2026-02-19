У низці районів Києва запровадили "освітню міграцію": навіщо і як це працює
Київ • УНН
Щоб зберегти освітній процес після масованих атак рф, які залишили низку шкіл без тепла, у Києві запровадили два механізми – дистанційне навчання та «освітню міграцію».
У Києві після масштабних обстрілів запровадили механізм "освітньої міграції", щоб діти мали змогу навчатись очно і при цьому не сидіти в холодних класах. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН із посиланням на КМДА.
Деталі
За словами Мондриївського, після пошкодження ТЕЦ-4 частина столичних закладів освіти залишилася без теплопостачання. Станом на 19 лютого без тепла 14% закладів освіти міста, зокрема 62 школи. Щоб зберегти освітній процес, місто запропонувало два механізми – дистанційне навчання та "освітню міграцію" до закладів із гарантованим теплопостачанням.
Діти не повинні навчатися в холодних школах. Тому першим оперативним рішенням було переведення закладів на дистанційний формат. Коли стало зрозуміло, що в частині шкіл опалювальний сезон фактично завершено і його відновлення потребуватиме часу, ми визначили механізм "освітньої міграції". Очне навчання є надзвичайно важливим, особливо для учнів початкової школи. Станом на сьогодні цей механізм застосовується у шести районах міста. Водночас трапляються поодинокі випадки, коли заклади намагаються працювати за умов низьких температур – ми це категорично забороняємо
Зокрема, за його словами, у сусідні освітні заклади зі стабільним теплопостачанням у Дарницькому районі переведено початкові класи шести шкіл, у Дніпровському – двох, у Печерському – чотирьох. Голосіївському районі переведено чотири заклади, у Шевченківському – сім. Також тимчасово переведені вихованці десяти закладів дошкільної освіти.
Наразі 39 шкіл міста працюють дистанційно. 14,8 % учнів навчаються онлайн. Дистанційна форма є законним і повноцінним форматом організації освітнього процесу у разі відсутності теплопостачання.
У Департаменті освіти і науки наголошують: якщо в конкретному закладі температура нижча за допустиму норму, рішення щодо очного навчання потрібно негайно переглянути. Районним управлінням освіти доручено додатково перевірити температурний режим у школах Дарницького, Дніпровського та Печерського районів.
