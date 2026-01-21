В Україні розробили посібник для надолуження освітніх втрат: що передбачається

$43.180.08
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 26942 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 48097 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 42886 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 69282 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 39402 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 59383 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 26897 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29892 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 27531 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Письменник Андрій Любка мобілізується до ЗСУ після волонтерської діяльності21 січня, 00:47 • 15296 перегляди
Нова залізнична катастрофа в Іспанії: одна людина загинула, щонайменше 14 отримали пораненняVideo21 січня, 01:20 • 14183 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою04:33 • 13278 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 10410 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT08:33 • 11099 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 36881 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 69285 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 59385 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 52844 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 65081 перегляди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Хан Док Су
Юн Сок Йоль
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Білий дім
В Україні розробили посібник для надолуження освітніх втрат: що передбачається

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Міністерство освіти і науки представило посібник із надолуження освітніх втрат. Він допоможе школам, громадам та управлінцям системно працювати над цим питанням.

В Україні розробили посібник для надолуження освітніх втрат: що передбачається

Міністерство освіти і науки оприлюднило посібник із надолуження освітніх втрат, який має допомогти школам, громадам і освітнім управлінцям системно працювати над питанням, повідомили у МОН, пише УНН.

Деталі

"МОН оприлюднило посібник із подолання освітніх втрат, розроблений для підтримки скоординованих дій на всіх рівнях управління освітою - від учителя й закладу освіти до громади та держави", - ідеться у повідомленні. Укладачками видання є Оксана Пасічник та Олена Ліннік.

Посібник, як зазначається, адресовано педагогам, керівникам закладів освіти, управлінським і педагогічним командам, представникам громад та партнерам у сфері освіти, які прагнуть діяти системно: бачити повну картину освітніх втрат, користуватися перевіреними інструментами та вибудовувати довгострокову підтримку для українських дітей.

"Мета посібника - зібрати й систематизувати наявні напрацювання з надолуження освітніх втрат і представити їх як цілісну логіку дій: від діагностики та планування до реалізації заходів і моніторингу результатів", - зазначили у МОН.

Зокрема, посібник:

  • містить огляд ключових державних, громадських і міжнародних ініціатив, щоб школи й громади могли спиратися на вже наявні рішення;
    • пропонує практичні інструменти для роботи з учнями: зразки діагностичних матеріалів, форми обліку, шаблони планів підтримки;
      • надає чеклісти для адміністрацій і вчителів із чітким розподілом відповідальності та показниками, які варто відстежувати;
        • описує ефективні формати роботи з учнями та батьками, зокрема тижні надолуження, індивідуальні консультації, соціально-емоційне навчання та тьюторський супровід.

          Посібник, як вказано, рекомендовано до використання рішенням методичної ради Українського інституту розвитку освіти та розроблено відповідно до змісту типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Його матеріали можуть використовувати в системі післядипломної педагогічної освіти.

          Понад 90% вчителів впевнені, що останні декілька років учні стали навчатися гірше - опитування 04.10.24, 14:14 • 10714 переглядiв

          Юлія Шрамко

          СуспільствоОсвіта
          Міністерство освіти і науки України