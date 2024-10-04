Понад 90% вчителів впевнені, що останні декілька років учні стали навчатися гірше - опитування

Переважна більшість вчителів впевнена, що після повномасштабного вторгнення рф учні стали навчатися гірше. Про це свідчить опитування Rakuten Viber разом зі студією онлайн-освіти EdEra напередодні Дня вчителя, передає УНН.

Деталі

Серед освітян провели опитування, щоби дізнатись, чи погіршилися навчальні результати школярів з початку повномасштабного вторгнення. Вчителі відповіли, чому так відбувається та які методи можуть повернути успішність на достатній рівень.

В опитуванні взяли участь близько 1000 респондентів.

Більшість – 95% опитаних вчителів – впевнені, що навчальні результати учнів погіршилися з лютого 2022 року. Ці спостереження базуються на власних враженнях вчителів, проведеній з учнями діагностиці, обговореннях з іншими вчителями та погіршенні оцінок - йдеться в опитуванні.

Інакша освіта: перехід від школи-конвеєра до школи-саду

Серед причин респонденти виокремили - побутові перешкоди (83,8% вчителів відмітили цей варіант) та стрес через війну (73,7%) як основні причини освітніх втрат.

Що ще вплинуло на успішність на думку опитаних вчителів:

Тривале онлайн навчання — 57,6%;

Нерозуміння учнями свого майбутнього — 56,4%;

Накопичене відставання з часів коронокризи — 56,4%;

Відсутність мотивації до навчання в учнів — 53,4%



Революція в освіті: Україна готується до запровадження профільної середньої освіти

Доповнення

Респонденти відзначили, що за надолуження освітніх втрат учнів відповідають не тільки освітяни.

Зокрема, 74% опитаних освітян вважають, що відповідальність за покращення навчальних результатів несуть самі учні. Окрім того, 72% респондентів відзначили роль батьків у надолуженні освітніх втрат.

Самі вчителі опинилися третіми у рейтингу — 69,1% освітян вважають, що вони самі мають відповідати за надолуження матеріалу з учнями. До того ж кожен четвертий вчитель (23,9%) вважає, що за надолуження освітніх втрат має також братися місцева влада.

Нагадаємо

Міносвіти оновило правила дистанційного навчання та навчання за кордоном з 2025-2026 навчального року. Зміни стосуються мінімальної кількості учнів у дистанційних класах, навчання дітей на ТОТ та за кордоном.