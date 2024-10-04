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Понад 90% вчителів впевнені, що останні декілька років учні стали навчатися гірше - опитування

Понад 90% вчителів впевнені, що останні декілька років учні стали навчатися гірше - опитування

Київ • УНН

 • 10684 перегляди

Опитування показало, що більшість вчителів відзначають погіршення навчальних результатів учнів з лютого 2022 року. Основними причинами названо побутові перешкоди та стрес через війну.

Переважна більшість вчителів впевнена, що після повномасштабного вторгнення рф учні стали навчатися гірше. Про це свідчить опитування Rakuten Viber разом зі студією онлайн-освіти EdEra напередодні Дня вчителя, передає УНН.

Деталі

Серед освітян провели опитування, щоби дізнатись, чи погіршилися навчальні результати школярів з початку повномасштабного вторгнення.  Вчителі відповіли, чому так відбувається та які методи можуть повернути успішність на достатній рівень.

В опитуванні взяли участь близько 1000 респондентів.

Більшість – 95% опитаних вчителів – впевнені, що навчальні результати учнів погіршилися з лютого 2022 року. Ці спостереження базуються на власних враженнях вчителів, проведеній з учнями діагностиці, обговореннях з іншими вчителями та погіршенні оцінок

- йдеться в опитуванні. 

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Серед причин респонденти виокремили - побутові перешкоди (83,8% вчителів відмітили цей варіант) та стрес через війну (73,7%) як основні причини освітніх втрат.

Що ще вплинуло на успішність на думку опитаних вчителів:

  • Тривале онлайн навчання — 57,6%;
  • Нерозуміння учнями свого майбутнього — 56,4%; 
  • Накопичене відставання з часів коронокризи — 56,4%;
  • Відсутність мотивації до навчання в учнів — 53,4%

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Доповнення

Респонденти відзначили, що за надолуження освітніх втрат учнів відповідають не тільки освітяни. 

Зокрема, 74% опитаних освітян вважають, що відповідальність за покращення навчальних результатів несуть самі учні.  Окрім того, 72% респондентів відзначили роль батьків у надолуженні освітніх втрат. 

Самі вчителі опинилися третіми у рейтингу — 69,1% освітян вважають, що вони самі мають відповідати за надолуження матеріалу з учнями. До того ж кожен четвертий вчитель (23,9%) вважає, що за надолуження освітніх втрат має також братися місцева влада.

Нагадаємо

Міносвіти оновило правила дистанційного навчання та навчання за кордоном з 2025-2026 навчального року. Зміни стосуються мінімальної кількості учнів у дистанційних класах, навчання дітей на ТОТ та за кордоном.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Суспільство

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