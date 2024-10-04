Более 90% учителей уверены, что последние несколько лет ученики стали учиться хуже - опрос
Киев • УНН
Опрос показал, что большинство учителей отмечают ухудшение учебных результатов учеников с февраля 2022 года. Основными причинами названы бытовые препятствия и стресс из-за войны.
Подавляющее большинство учителей уверено, что после полномасштабного вторжения рф ученики стали учиться хуже. Об этом свидетельствует опрос Rakuten Viber вместе со студией онлайн-образования EdEra накануне Дня учителя, передает УНН.
Детали
Среди педагогов провели опрос, чтобы узнать, ухудшились ли учебные результаты школьников с начала полномасштабного вторжения. Учителя ответили, почему так происходит и какие методы могут вернуть успеваемость на достаточный уровень.
В опросе приняли участие около 1000 респондентов.
Большинство - 95% опрошенных учителей - уверены, что учебные результаты учеников ухудшились с февраля 2022 года. Эти наблюдения базируются на собственных впечатлениях учителей, проведенной с учениками диагностике, обсуждениях с другими учителями и ухудшении оценок
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Среди причин респонденты выделили - бытовые препятствия (83,8% учителей отметили этот вариант) и стресс из-за войны (73,7%) как основные причины образовательных потерь.
Что еще повлияло на успеваемость по мнению опрошенных учителей:
- Длительное онлайн обучение - 57,6%;
- Непонимание учениками своего будущего - 56,4%;
- Накопленное отставание со времен коронокризиса - 56,4%;
- Отсутствие мотивации к обучению у учащихся - 53,4%
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Дополнение
Респонденты отметили, что за восполнение образовательных потерь учеников отвечают не только педагоги.
В частности, 74% опрошенных педагогов считают, что ответственность за улучшение учебных результатов несут сами ученики. Кроме того, 72% респондентов отметили роль родителей в наверстывании образовательных потерь.
Сами учителя оказались третьими в рейтинге - 69,1% педагогов считают, что они сами должны отвечать за наверстывание материала с учениками. К тому же каждый четвертый учитель (23,9%) считает, что за наверстывание образовательных потерь должна также браться местная власть.
Напомним,
Минобразования обновило правила дистанционного обучения и обучения за рубежом с 2025-2026 учебного года. Изменения касаются минимального количества учеников в дистанционных классах, обучения детей на ВОТ и за рубежом.