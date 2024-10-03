Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

5-6 октября в Киеве пройдет просветительский фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024", который объединит два ключевых события: выставку для родителей и учеников и форум, посвященный будущему образования. Выставка предоставит широкий выбор образовательных возможностей - от программ для дошкольников до обучения для взрослых, а форум станет пространством для обсуждения критически важных изменений в системе образования Украины. Особое внимание будет уделено современным вызовам и возможностям, которые трансформируют образовательный процесс. В течение двух дней эксперты поделятся своими идеями и кейсами, направленными на то, чтобы сделать украинское образование более современным и гибким. Виталий будет одним из ключевых спикеров форума. В разговоре с ним мы обсудили, как общественные изменения влияют на формирование новых образовательных подходов и как они могут помочь адаптировать систему к современным вызовам и потребностям общества.

Накануне события УНН пообщался с доктором философских наук, координатором инициативной группы в "Иное образование", Co-Founder/CEO в "ncraft", директор ОО "Несторовский центр" Виталием Хромцом.

- Виталий, расскажите, пожалуйста, о вашей теме выступления на форуме "Освіта Дивосвіту". Какие ключевые идеи вы хотите донести до аудитории?

Тема моего выступления - "Образование, которое формирует и трансформирует".

Я сосредоточу внимание на роли педагога в двух ключевых процессах: развития и формирования.

Развитие - это естественный процесс, который зависит от генетических факторов и условий. Например, развитие речи: способность к речи заложена у каждого из нас. В соответствии с возрастом речь постепенно развивается, но этот процесс мы лишь косвенно контролируем.

Формирование, в отличие от развития, зависит от среды, которую мы создаем. Например, какое будет качество речи ребенка - украинская или английская, четкая или не очень - зависит от выбора и усилий взрослых.

Если человек уже приобрел определенную форму, но она не является совершенной, например, его речь не является чистой, тогда в игру вступает процесс трансформации. Это означает преодоление предыдущей формы и формирование новой, лучшей.

Таким образом, образование играет ключевую роль в постоянном совершенствовании человека. Образовательный процесс помогает человеку трансформироваться, преодолевать себя вчерашнего и становиться лучше сегодня и в будущем. На этом я и хочу сосредоточить внимание: на значении образования в формировании и трансформации личности.

- Каким первоочередным вопросам посвящен этот форум, и почему вы считаете его настолько актуальным именно сейчас? В чем вы видите отличие этого события от других образовательных форумов?

Форум "Освіта Дивосвіту" - это действительно очень неординарное, даже экстраординарное мероприятие. Оно посвящено, в первую очередь, попытке представить будущее Украины и образование для этого будущего.

"Освіта Дивосвіту" - это форум, который помогает осмыслить путь к желанной Украине, тому миру, который Андрей Зелинский метафорически называет „світом дивосвіту". Это будущая Украина без коррупции, нищеты и конфликтов, страна, которую мы стремимся построить.

Образование - это тот ключевой фактор, который уже сегодня должен готовить людей, граждан будущей Украины. Это связь между нашим видением лучшего будущего и теми усилиями, которые мы вкладываем сегодня, чтобы подготовить человека, способного воплощать этот образ будущего.

И прямо сейчас, в период испытаний, нам нужно задаться вопросом, кем мы хотим стать, выйдя из войны, и как образование может помочь нам в этом процессе.

- Как вы считаете, насколько важна свобода в образовании для формирования творческих и ответственных граждан? Какие принципы должны быть заложены для достижения этой цели?

Образование-это естественное право, фундаментальный принцип, основанный на свободе. Свобода-это тот фактор, который создал западную цивилизацию, и она является основополагающей в образовании. Если мы не признаем, что каждый человек наделен свободой воли, то образовательный процесс может превратиться в индоктринацию, когда человека формируют по чужим стандартам без учета его желаний.

Это очень важный момент - важно соблюдать баланс: с одной стороны, образование имеет идеал, на который ориентируются педагоги, чтобы подготовить будущее поколение. С другой стороны, необходимо уважать свободу ученика, позволяя ему самому принимать решения относительно темпа обучения, направления развития и сосредоточения внимания на определенных аспектах.

Мы должны уважать индивидуальные особенности каждого ребенка и обеспечивать разнообразие в образовании. Это означает переход от школы-конвейера к школе-саду, где каждый ребенок, как деревце, растет благодаря своему внутреннему потенциалу.

Как говорил великий Григорий Савич Сковорода, главной задачей образования является "огородить яблоньку заборчиком, чтобы свинья не раскопала корни". То есть, наша задача - не мешать развитию ребенка, а способствовать ему, опираясь на свободу воли ученика.

- В условиях глобальных изменений и войны с россией, какие вызовы стоят перед украинской системой образования? Как эти обстоятельства влияют на ее трансформацию?

Как для общества во время войны главной задачей является выжить, так и для образования в этих условиях - сохраниться и продолжать функционировать. Несмотря на все трудности, такие как нехватка финансирования, кадров и постоянные обстрелы, важно удержать хотя бы минимальный уровень образования. Иначе мы рискуем потерять целое поколение, что может привести к деградации общества перед следующими вызовами в поствоенной Украине.

С одной стороны, нужно сохранять то, что уже есть, но в то же время начать мыслить стратегически и строить новую систему образования для поствоенной Украины - ту, в которой мы хотим жить как общество. Это должно быть справедливое, ответственное общество, где уважается человеческое достоинство - то, за что боролись на Майдане.

Думать о будущем означает не только сохранять существующую систему, но и создавать новое образование, которое будет отвечать вызовам и сложностям, с которыми столкнулась Украина. Современная система образования уже не соответствует тем критериям, которые ставит перед нами война и будущее.

Мы должны осознать, что нынешнюю систему нужно изменить, чтобы она формировала людей, способных строить желанную Украину — "світ дивосвіту", используя метафору отца Андрея Зелинского.

- Как координатор инициативы "Иное образование" и основатель ncraft, вы много работаете над новыми образовательными подходами. Какими практическими кейсами можете поделиться по их интеграции в современные образовательные процессы?

Да, я являюсь координатором инициативной группы "Иное образование". Наше сообщество убеждено, что нет необходимости строить новое образование, отрицая старое. Вместо этого мы должны создать другое образование-наряду с существующей системой, опираясь на ее лучшие элементы, но адаптируя ее к потребностям современного и будущего украинского общества.

Также я являюсь руководителем и соучредителем агентства ncraft, которое помогает учебным заведениям разрабатывать концепции и стратегии. Мы сотрудничаем со школами, средними и высшими учебными заведениями, которые стремятся улучшить уровень образования и не удовлетворены текущим состоянием. Наша работа заключается в проведении трансформационных изменений на уровне переосмысления концептуальных и стратегических основ этих заведений.

Одним из интересных кейсов являются запросы от двух украинских городов, где небольшие группы людей осознали необходимость трансформаций в своем городе. Они решили усилить эти изменения через создание принципиально нового учебного заведения, которое бы готовило новых горожан, способных изменить городское сообщество.

Это движение, направленное на создание новых учебных заведений на новых началах, не только для совершенствования старого, но для настоящей инновации, невероятно вдохновляет меня и нашу команду.

- Какие модели образования из других стран вы считаете потенциально эффективными для адаптации в Украине? Как они могут повлиять на повышение качества образования здесь?

Существует много выдающихся национальных образовательных моделей. Например, финская система образования. Однако она не является универсальной и не может быть просто перенесена в другой контекст. Эта модель выросла из культурной среды Финляндии, основана на их культурных компонентах и традициях. Это является причиной, почему ни одну образовательную систему нельзя механически перенести на другую почву без адаптации к местным условиям.

Нам, как обществу, важно определиться, какие задачи мы ставим перед образованием. Финская система ориентирована на равенство, поэтому, если для нас это приоритет, мы можем брать ее за основу. Если мы стремимся к высокой конкурентоспособности и отбору, стоит обратить внимание на сингапурскую модель. Если наша цель - подготовка людей с высокими знаниями в математике, следует анализировать лучшие математические школы мира.

Однако я считаю, что Украина должна разработать собственную образовательную модель, опираясь на свои педагогические традиции. У нас есть три выдающихся педагога - Константин Ушинский, Антон Макаренко и Василий Сухомлинский - которые признаны на мировом уровне. Их теоретический и практический опыт может стать основой для создания украинской гуманитарной технологии, которая впоследствии может стать примером для других стран.

Украина должна иметь амбицию создать собственную образовательную модель, которая базируется на нашей культуре, педагогических и образовательных традициях.

- Что побудило вас заняться образовательными проектами, такими как "Иное образование" и "Несторовский центр"? Какой личный опыт или моменты жизни существенно повлияли на ваши взгляды на реформирование украинского образования?

Инициатива создания общественной организации "Нестеровский центр" и инициативной группы "Иное образование", которую я координирую, возникла из понимания, что нынешняя система образования исчерпала свой ресурс и потенциал.

Почему мы так думаем?

Украинская образовательная система не удовлетворяет ни детей, ни родителей, и работодателей, ни даже государство. Несмотря на это, она продолжает функционировать. Но проблему нельзя решить, просто закрыв все школы и открыв новые, ведь это создаст образовательный разрыв и приведет к ухудшению качества знаний у следующего поколения.

Мы решили действовать поэтапно. Сначала следует четко определить, каким должно быть образование будущей Украины, разработать концепцию и внедрять ее через проекты на разных уровнях: от индивидуальной траектории ученика, семейного уровня до школьных институтов, общин, городов и даже государственной системы.

Наша цель - превратить эти концептуальные разработки в конкретные проекты, которые можно реализовывать на всех уровнях - от человека и семьи до государства. Мы активно распространяем информацию, лоббируем изменения и видим, что осознание необходимости реформы образования уже есть на всех уровнях - от семьи до государства. Однако, по нашему мнению, нынешние усилия еще недостаточны для реальных изменений.

Понятно, что война - не лучшее время для реформ, но мы должны сохранить то, что есть, и после завершения войны строить новое образование, особенно на освобожденных территориях, где разрушена инфраструктура и школы. В этих условиях проектный подход станет чрезвычайно важным.

Наша общественная организация "Нестеровский центр"и инициатива "Иное образование" стремятся внести свой вклад в это дело, насколько это возможно.

- С какими основными вызовами вы сталкиваетесь в реализации образовательных проектов?

Главным вызовом в реализации проектов является инертность, которая имеет парадоксальный характер. С одной стороны, большинство людей недовольны современной системой образования, но в то же время хотят, чтобы образование их детей было похоже на то, которое они сами получили. Это и является ключевым парадоксом.

Работая с руководителями и инициаторами проектов, мы сталкиваемся с необходимостью переосмысления. Нужно научиться критически оценивать не только современную систему образования, но и ту, которую мы сами прошли. Только тогда можно будет начать строить новое, иное образование, минимально опираясь на старые модели.

Основной вызов заключается в том, чтобы при создании новой системы образования отойти от собственного образовательного опыта. Однако все больше людей приобщаются к этому процессу, предлагая инновационные подходы и проекты, которые могут стать основой для новой системы образования. Это проекты, которые ориентированы на потребности конечного потребителя - детей и их родителей.

Чрезвычайно важно понять, что новое образование должно быть разнообразным, предлагая множество вариантов образовательных институтов и проектов. Это позволит каждому выбирать тот формат обучения, который лучше всего соответствует его индивидуальным потребностям и склонностям.

Мы должны отказаться от унификации в образовании и создавать многообразие образовательных предложений. Каждый должен найти свое место в системе, где он может чувствовать себя счастливым в процессе обучения.

- Какие изменения в украинской системе образования вы хотели бы видеть в ближайшем будущем? Что, по вашему мнению, должно стать основными приоритетами для создания эффективной, инклюзивной и современной образовательной модели?

В ближайшем будущем я бы хотел, чтобы мы как общество и государство, реализующее образовательную политику, поняли: существующую систему образования не нужно активно реформировать или вмешиваться в нее. Ее следует поддержать, а в определенный момент позволить ей отойти.

Усилия должны быть направлены на создание альтернативной системы образования с другими подходами и новым пониманием. Мы должны создавать институты, которые будут функционировать на новой основе, предлагая другой подход к обучению.

Восстанавливая школы, разрушенные во время войны, важно не возвращаться к шаблонным проектам, а создавать новые учебные пространства с современной организацией. Руководителями этих заведений должны стать люди с новаторским мышлением, способные собрать команду единомышленников и подобрать подходящих учителей. Таким образом, мы создадим очаги нового образования.

Важно, чтобы восстановленная школьная инфраструктура строилась по новым принципам, а не только воспроизводила старую систему в новых стенах. Нам следует использовать этот момент для создания инновационных образовательных учреждений, где будут воплощаться принципиально новые подходы.

Мне хочется, чтобы государство решилось на этот эксперимент: не просто реформировало старую систему, а построило новую, с новыми руководителями, педагогами-новаторами, которые будут воплощать современные подходы. Это позволит сделать образование инклюзивным, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика.

Украина, восстанавливая инфраструктуру после войны, имеет шанс стать примером для мира, создав качественно новое образование. Я убежден, что у нас как нации есть интеллектуальные ресурсы для этого.