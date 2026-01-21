В Украине разработали пособие для восполнения образовательных потерь: что предусматривается

Министерство образования и науки обнародовало пособие по восполнению образовательных потерь, которое должно помочь школам, общинам и образовательным управленцам системно работать над вопросом, сообщили в МОН, пишет УНН.

Детали

"МОН обнародовало пособие по преодолению образовательных потерь, разработанное для поддержки скоординированных действий на всех уровнях управления образованием - от учителя и учреждения образования до общины и государства", - говорится в сообщении. Составителями издания являются Оксана Пасичник и Елена Линник.

Пособие, как отмечается, адресовано педагогам, руководителям учреждений образования, управленческим и педагогическим командам, представителям общин и партнерам в сфере образования, которые стремятся действовать системно: видеть полную картину образовательных потерь, пользоваться проверенными инструментами и выстраивать долгосрочную поддержку для украинских детей.

"Цель пособия - собрать и систематизировать имеющиеся наработки по восполнению образовательных потерь и представить их как целостную логику действий: от диагностики и планирования до реализации мероприятий и мониторинга результатов", - отметили в МОН.

В частности, пособие:

содержит обзор ключевых государственных, общественных и международных инициатив, чтобы школы и общины могли опираться на уже имеющиеся решения;

предлагает практические инструменты для работы с учащимися: образцы диагностических материалов, формы учета, шаблоны планов поддержки;

предоставляет чек-листы для администраций и учителей с четким распределением ответственности и показателями, которые стоит отслеживать;

описывает эффективные форматы работы с учащимися и родителями, в частности недели наверстывания, индивидуальные консультации, социально-эмоциональное обучение и тьюторское сопровождение.

Пособие, как указано, рекомендовано к использованию решением методического совета Украинского института развития образования и разработано в соответствии с содержанием типовой программы повышения квалификации педагогических работников. Его материалы могут использоваться в системе последипломного педагогического образования.

