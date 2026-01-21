В Украине разработали пособие для восполнения образовательных потерь: что предусматривается
Киев • УНН
Министерство образования и науки представило пособие по восполнению образовательных потерь. Оно поможет школам, общинам и управленцам системно работать над этим вопросом.
Министерство образования и науки обнародовало пособие по восполнению образовательных потерь, которое должно помочь школам, общинам и образовательным управленцам системно работать над вопросом, сообщили в МОН, пишет УНН.
Детали
"МОН обнародовало пособие по преодолению образовательных потерь, разработанное для поддержки скоординированных действий на всех уровнях управления образованием - от учителя и учреждения образования до общины и государства", - говорится в сообщении. Составителями издания являются Оксана Пасичник и Елена Линник.
Пособие, как отмечается, адресовано педагогам, руководителям учреждений образования, управленческим и педагогическим командам, представителям общин и партнерам в сфере образования, которые стремятся действовать системно: видеть полную картину образовательных потерь, пользоваться проверенными инструментами и выстраивать долгосрочную поддержку для украинских детей.
"Цель пособия - собрать и систематизировать имеющиеся наработки по восполнению образовательных потерь и представить их как целостную логику действий: от диагностики и планирования до реализации мероприятий и мониторинга результатов", - отметили в МОН.
В частности, пособие:
- содержит обзор ключевых государственных, общественных и международных инициатив, чтобы школы и общины могли опираться на уже имеющиеся решения;
- предлагает практические инструменты для работы с учащимися: образцы диагностических материалов, формы учета, шаблоны планов поддержки;
- предоставляет чек-листы для администраций и учителей с четким распределением ответственности и показателями, которые стоит отслеживать;
- описывает эффективные форматы работы с учащимися и родителями, в частности недели наверстывания, индивидуальные консультации, социально-эмоциональное обучение и тьюторское сопровождение.
Пособие, как указано, рекомендовано к использованию решением методического совета Украинского института развития образования и разработано в соответствии с содержанием типовой программы повышения квалификации педагогических работников. Его материалы могут использоваться в системе последипломного педагогического образования.
Более 90% учителей уверены, что последние несколько лет ученики стали учиться хуже - опрос04.10.24, 14:14 • 10714 просмотров