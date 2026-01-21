$43.180.08
08:59 • 6040 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 26676 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 47817 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 42614 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 68887 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 39287 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 59119 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 26876 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29880 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 27518 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
В Украине разработали пособие для восполнения образовательных потерь: что предусматривается

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Министерство образования и науки представило пособие по восполнению образовательных потерь. Оно поможет школам, общинам и управленцам системно работать над этим вопросом.

В Украине разработали пособие для восполнения образовательных потерь: что предусматривается

Министерство образования и науки обнародовало пособие по восполнению образовательных потерь, которое должно помочь школам, общинам и образовательным управленцам системно работать над вопросом, сообщили в МОН, пишет УНН.

Детали

"МОН обнародовало пособие по преодолению образовательных потерь, разработанное для поддержки скоординированных действий на всех уровнях управления образованием - от учителя и учреждения образования до общины и государства", - говорится в сообщении. Составителями издания являются Оксана Пасичник и Елена Линник.

Пособие, как отмечается, адресовано педагогам, руководителям учреждений образования, управленческим и педагогическим командам, представителям общин и партнерам в сфере образования, которые стремятся действовать системно: видеть полную картину образовательных потерь, пользоваться проверенными инструментами и выстраивать долгосрочную поддержку для украинских детей.

"Цель пособия - собрать и систематизировать имеющиеся наработки по восполнению образовательных потерь и представить их как целостную логику действий: от диагностики и планирования до реализации мероприятий и мониторинга результатов", - отметили в МОН.

В частности, пособие:

  • содержит обзор ключевых государственных, общественных и международных инициатив, чтобы школы и общины могли опираться на уже имеющиеся решения;
    • предлагает практические инструменты для работы с учащимися: образцы диагностических материалов, формы учета, шаблоны планов поддержки;
      • предоставляет чек-листы для администраций и учителей с четким распределением ответственности и показателями, которые стоит отслеживать;
        • описывает эффективные форматы работы с учащимися и родителями, в частности недели наверстывания, индивидуальные консультации, социально-эмоциональное обучение и тьюторское сопровождение.

          Пособие, как указано, рекомендовано к использованию решением методического совета Украинского института развития образования и разработано в соответствии с содержанием типовой программы повышения квалификации педагогических работников. Его материалы могут использоваться в системе последипломного педагогического образования.

          Более 90% учителей уверены, что последние несколько лет ученики стали учиться хуже - опрос

          Юлия Шрамко

          ОбществоОбразование
          Министерство образования и науки Украины