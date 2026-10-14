В Киеве число погибших в результате российской атаки возросло до пяти

Число погибших в результате российского удара по столице возросло до пяти человек. Еще 25 человек, среди которых малолетний ребенок, получили ранения в Деснянском районе. Об этом сообщили в полиции Киева, пишет УНН.

Больше всего пострадавших — в многоквартирном жилом доме в Деснянском районе, в который вчера вечером попали российские военные. Здесь погибли три женщины в возрасте 35, 58 и 84 лет. Еще 25 человек, среди которых малолетний ребенок, получили ранения - говорится в сообщении.

Полицейские развернули мобильную палатку, где в настоящее время следователи уже приняли около 80 заявлений от жителей о повреждении имущества и продолжают фиксировать последствия военного преступления.

Также два человека погибли в Голосеевском районе.

Правоохранители продолжают работать на местах ликвидации последствий атаки в городе.

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