В Киеве число погибших в результате российской атаки возросло до пяти
Киев • УНН
В результате российского удара по Киеву погибли пять человек, еще 25 пострадали. Полиция зафиксировала около 80 заявлений о повреждении имущества.
Число погибших в результате российского удара по столице возросло до пяти человек. Еще 25 человек, среди которых малолетний ребенок, получили ранения в Деснянском районе. Об этом сообщили в полиции Киева, пишет УНН.
Больше всего пострадавших — в многоквартирном жилом доме в Деснянском районе, в который вчера вечером попали российские военные. Здесь погибли три женщины в возрасте 35, 58 и 84 лет. Еще 25 человек, среди которых малолетний ребенок, получили ранения
Полицейские развернули мобильную палатку, где в настоящее время следователи уже приняли около 80 заявлений от жителей о повреждении имущества и продолжают фиксировать последствия военного преступления.
Также два человека погибли в Голосеевском районе.
Правоохранители продолжают работать на местах ликвидации последствий атаки в городе.
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