У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до п’яти

Кількість загиблих унаслідок російського удару по столиці зросла до п’яти осіб. Ще 25 людей, серед яких малолітня дитина, дістали поранення в Деснянському районі. Про це повідомили в поліції Києва, пише УНН.

Найбільше постраждалих у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі, у який вчора ввечері поцілили військові рф. Тут загинули троє жінок віком 35, 58 та 84 років. Ще 25 людей, серед яких малолітня дитина, отримали поранення - йдеться у повідомленні.

Поліцейські розгорнули мобільну палатку, де наразі слідчі прийняли вже близько 80 заяв від мешканців щодо пошкодження майна та продовжують фіксувати наслідки воєнного злочину.

Також загинули двоє людей у Голосіївському районі.

Правоохоронці продовжують працювати на місцях ліквідації наслідків атаки у місті.

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