У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до п’яти
Київ • УНН
Унаслідок російського удару по Києву загинули п’ятеро людей, ще 25 постраждали. Поліція зафіксувала близько 80 заяв про пошкодження майна.
Кількість загиблих унаслідок російського удару по столиці зросла до п’яти осіб. Ще 25 людей, серед яких малолітня дитина, дістали поранення в Деснянському районі. Про це повідомили в поліції Києва, пише УНН.
Найбільше постраждалих у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі, у який вчора ввечері поцілили військові рф. Тут загинули троє жінок віком 35, 58 та 84 років. Ще 25 людей, серед яких малолітня дитина, отримали поранення
Поліцейські розгорнули мобільну палатку, де наразі слідчі прийняли вже близько 80 заяв від мешканців щодо пошкодження майна та продовжують фіксувати наслідки воєнного злочину.
Також загинули двоє людей у Голосіївському районі.
Правоохоронці продовжують працювати на місцях ліквідації наслідків атаки у місті.
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