Тривога цілу ніч та ранок: росія атакувала захід і центр України - що відомо про наслідки

росія у ніч на 14 жовтня атакувала у тому числі західні і центральні області України. Повітряна тривога лунала всю ніч та вранці. У Рівненській області відомо про 5 постраждалих. У Хмельницькій області - ще троє, атаковано у тому числі залізницю. Як і у Вінницькій області. У Тернополі також влучання в транспортну інфраструктуру. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевої влади.

Рівненська область

Сьогодні цілу ніч і цілий ранок на Рівненщині тривога. На жаль, маємо наслідки. Маємо влучання безпосередньо в житлову інфраструктуру. Також ще з ночі уражено два підприємства. Підприємства агропромислового комплексу. (...) Маємо 5 потерпілих, одна - середньої тяжкості, з політравмою, якраз діставали з-під завалів. Усі живі зазначив у соцмережах 14 жовтня голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

З його слів, ідуть "консультації, з приводу того, чи переходити на дистанційне навчання".

Хмельницька область

"Ворог продовжує атакувати Хмельниччину. За минулу добу силами ППО збито/подавлено 13 російських безпілотників", - написав голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у соцмережах.

Унаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення та були госпіталізовані до медичного закладу. Їхній стан задовільний. Також пошкоджено вантажний автомобіль. В обласному центрі внаслідок російської атаки виникли пожежі у двох житлових будинках. Одна людина дістала гостру реакцію на стрес - повідомив Тюрін.

З його слів, пожежі ліквідовано.

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"За інформацією АТ "Укрзалізниця", в області було атаковано об’єкти залізничної інфраструктури. Також виникли пожежі на території підприємств у Хмельницькому та Шепетівському районах. Одну пожежу вже ліквідовано, гасіння іншої триває", - вказав голова ОВА.

Крім того, за його словами, пошкоджено паркан приватного домогосподарства та металевий контейнер на території одного з підприємств.

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Тернопільська область

Цієї ночі Тернопільщину вкотре атакували ворожі БпЛА. У межах міста Тернополя о 23:44 зафіксовано влучання в об’єкт транспортної інфраструктури. Відповідні служби оперативно прибули на місце події. Пожежу ліквідовано силами підрозділів ДСНС протягом двох годин з моменту влучання. Постраждалих немає. Особи, які перебували неподалік від місця влучання, після оголошення сигналу повітряної тривоги перемістилися в укриття. Об’єкт зазнав руйнувань - зазначив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух у соцмережах.

З його слів, масштаб пошкоджень та завдані збитки встановлюють фахівці.

Вінницька область

Цієї ночі, внаслідок ворожого удару, у Жмеринському районі значних руйнувань зазнав обʼєкт залізничної інфраструктури. Виникла масштабна пожежа. Роботу на місці ускладнювали повторні загрози ударів БпЛА та балістики. Через небезпеку рятувальникам доводилося призупиняти ліквідацію наслідків та повертатися до роботи після відбою. Наразі всі осередки пожежі ліквідовані. Загиблих і травмованих немає написала у соцмережах голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Біля Львова упав підбитий ворожий безпілотник, є постраждалі

Львівська область

Львівщина була під атакою напередодні.

"За уточненою інформацією, під час повітряної тривоги, яка тривала з 15:04 по 15:31, у Малехові ворожий безпілотник, падаючи, частково зруйнував два житлові будинки та гараж. Знищив три автомобілі. На щастя, без жертв. Швидкого одужання трьом постраждалим", - вказував у соцмережах голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Уночі "жоден дрон не долетів до міста", повідомляв мер міста Андрій Садовий після опівночі.

Волинська область

"Сьогодні вночі в Луцьку внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі. Рятувальники ліквідували пожежу о 4:38", - повідомив у середу секретар Луцької міської ради, в.о. мера Луцька Андрій Разумовський у соцмережах.

У Луцьку по нафтобазі вдарив російський дрон, сталася пожежа - в.о. мера

Київ та область

"Четверо загиблих, 25 постраждалих - наслідки вечірньої та ранкової атак ворога по Києву", - вказали у Київській міській прокуратурі.

"Триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці", - зазначали у ДСНС.

Частина Києва на аварійних відключеннях після атаки рф балістикою

"Ворог продовжує атакувати Київщину ударними дронами, а вночі застосовував балістичне озброєння. Під ударом - цивільні об’єкти, енергетична інфраструктура, житло людей, складські та виробничі приміщення, заклади торгівлі. За останню добу на Київщині травмовано одну людину", - вказав голова Київської ОВА Тимур Ткаченко у соцмережах.

З його слів, "загалом пошкоджено 22 об’єкти":

у Бучанському районі пошкоджено 19 об’єктів: складське, нежитлове та виробниче приміщення, три автомобілі, інфраструктурні обʼєкти, приватне домоволодіння та заклади торгівлі;

в Обухівському районі пошкоджено обʼєкт інфраструктури;

у Бориспільському районі пошкоджено заклад дошкільної освіти та приватне домоволодіння.

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