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Біля Львова упав підбитий ворожий безпілотник, є постраждалі

Київ • УНН

 • 220 перегляди

У Малехові біля Львова впав підбитий ворожий безпілотник. Пошкоджено приватні будинки, постраждали троє людей.

Біля Львова упав підбитий ворожий безпілотник, є постраждалі
Фото з місця падіння ворожого безпілотника у Малехові.

Ворог атакує Львівщину дронами. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, підбитий ворожий безпілотник упав у селі біля Львова, є постраждалі, передає УНН.

За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 15:04 по 15:31, у селі Малехів Львівського району впав підбитий ворожий безпілотник 

- повідомив Козицький.
Наслідки падіння ворожого дрона у Мелехові. Фото: Telegram-канал Андрія Садового

За його словами, пошкоджені приватні житлові будинки. На місці працюють всі профільні служби.

Кількість постраждалих у Малехові внаслідок падіння ворожого безпілотника зросла до трьох 

- резюмував голова Львівської ОВА.

Нагадаємо

У Рівному ворожий дрон влучив у корпус навчального закладу у середмісті вранці 13 жовтня. Відомо про 25 постраждалих.

Антоніна Туманова

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