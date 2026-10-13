Біля Львова упав підбитий ворожий безпілотник, є постраждалі

Ворог атакує Львівщину дронами. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, підбитий ворожий безпілотник упав у селі біля Львова, є постраждалі, передає УНН.

За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 15:04 по 15:31, у селі Малехів Львівського району впав підбитий ворожий безпілотник