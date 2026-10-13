Біля Львова упав підбитий ворожий безпілотник, є постраждалі
Київ • УНН
У Малехові біля Львова впав підбитий ворожий безпілотник. Пошкоджено приватні будинки, постраждали троє людей.
Ворог атакує Львівщину дронами. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, підбитий ворожий безпілотник упав у селі біля Львова, є постраждалі, передає УНН.
За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 15:04 по 15:31, у селі Малехів Львівського району впав підбитий ворожий безпілотник
За його словами, пошкоджені приватні житлові будинки. На місці працюють всі профільні служби.
Кількість постраждалих у Малехові внаслідок падіння ворожого безпілотника зросла до трьох
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У Рівному ворожий дрон влучив у корпус навчального закладу у середмісті вранці 13 жовтня. Відомо про 25 постраждалих.