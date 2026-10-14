росія атакувала всі три міські ТЕЦ Києва - Корецький

Унаслідок нічної російської атаки пошкоджень зазнали всі три міські теплоелектроцентралі Києва. Енергетики та рятувальники працюють на місцях ударів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН.

Енергетики й рятувальники від самого ранку працюють на місцях нічної атаки. Триває гасіння пожеж і розбір завалів. Фахівці вже почали першочергові відновлювальні роботи на атакованих обʼєктах. Ціллю російської балістики були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ

Також, за його словами, ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів.

На жаль, зросла кількість постраждалих після вечірнього удару по багатоповерхівці в Києві: двоє загиблих, 25 поранених. Ще одна людина загинула і одна постраждала від ранкового удару по столиці. Щиро співчуваю рідним і близьким. У пʼяти областях були атаковані залізничні обʼєкти. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи. Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам і енергетикам і всім, хто залучений до ліквідації наслідків і допомагають людям