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росія атакувала всі три міські ТЕЦ Києва - Корецький

Київ • УНН

 • 9152 перегляди

Унаслідок атаки пошкоджено всі три ТЕЦ Києва та енергооб’єкти області. У столиці загинули троє людей, 26 постраждали.

росія атакувала всі три міські ТЕЦ Києва - Корецький

Унаслідок нічної російської атаки пошкоджень зазнали всі три міські теплоелектроцентралі Києва. Енергетики та рятувальники працюють на місцях ударів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН.

Енергетики й рятувальники від самого ранку працюють на місцях нічної атаки. Триває гасіння пожеж і розбір завалів. Фахівці вже почали першочергові відновлювальні роботи на атакованих обʼєктах. Ціллю російської балістики були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ

- заявив прем’єр-міністр.

Також, за його словами,  ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів.

На жаль, зросла кількість постраждалих після вечірнього удару по багатоповерхівці в Києві: двоє загиблих, 25 поранених. Ще одна людина загинула і одна постраждала від ранкового удару по столиці. Щиро співчуваю рідним і близьким. У пʼяти областях були атаковані залізничні обʼєкти. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Тривають відновлювальні роботи. Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам і енергетикам і всім, хто залучений до ліквідації наслідків і допомагають людям

- наголосив Сергій Корецький.

Нагадаємо

У п'яти районах Києва вранці 14 жовтня ввели аварійні відключення електроенергії після атаки Росії балістичними ракетами на об'єкти енергетики столичного регіону.

Алла Кіосак

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