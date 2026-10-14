Часть Киева на аварийных отключениях после атаки рф баллистикой

В пяти районах Киева утром 14 октября ввели аварийные отключения электроэнергии после атаки рф баллистическими ракетами на объекты энергетики столичного региона. Об этом в среду сообщили мэр Киева Виталий Кличко и энергокомпания ДТЭК, пишет УНН.

Массированному удару баллистическими ракетами подверглись энергообъекты Киева и области. В столице перебои со светом - написал Кличко.

В ДТЭК уточнили:

Киев: атака врага привела к аварийным отключениям в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и в части Голосеевского района столицы. Стабилизационные графики в этих районах временно не действуют



Как указано, энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.

По данным ГСЧС, где показали последствия, в Киеве три человека погибли в результате российского обстрела, продолжается ликвидация последствий в трех районах столицы.

В полиции Киева указали, что комбинированная вражеская атака на столицу продолжалась со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра. В полиции подтвердили, что три человека погибли, и указали, что известно о 27 пострадавших, среди них 8-летний ребенок.

Число погибших в результате ночной атаки на Киев возросло до трех