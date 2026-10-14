Частина Києва на аварійних відключеннях після атаки рф балістикою

У п'яти районах Києва ввели вранці 14 жовтня аварійні відключення електроенергії після атаки рф балістикою на об'єкти енергетики столичного регіону. Про це повідомили у середу мер Києва Віталій Кличко та в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Масованого удару балістикою зазнали енергообʼєкти Києва та області. У столиці перебої зі світлом - написав Кличко.

У ДТЕК уточнили:

Київ: атака ворога призвела до аварійних відключень в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського району столиці. Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють



Як вказано, енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки.

За даними ДСНС, де показали наслідки, у Києві три людини загинули внаслідок російського обстрілу, триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці.

У поліції Києва вказали, що комбінована ворожа атака на столицю тривала з вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку. У поліції підтвердили, що троє людей загинули і вказали, що відомо про 27 постраждалих, серед них 8-річна дитина.

Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до трьох