Частина Києва на аварійних відключеннях після атаки рф балістикою
Київ • УНН
Масований удар пошкодив енергооб'єкти Києва та області. У п’яти районах столиці діють аварійні відключення, енергетики відновлюють електропостачання.
У п'яти районах Києва ввели вранці 14 жовтня аварійні відключення електроенергії після атаки рф балістикою на об'єкти енергетики столичного регіону. Про це повідомили у середу мер Києва Віталій Кличко та в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.
Масованого удару балістикою зазнали енергообʼєкти Києва та області. У столиці перебої зі світлом
У ДТЕК уточнили:
Київ: атака ворога призвела до аварійних відключень в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського району столиці. Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють
Як вказано, енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки.
За даними ДСНС, де показали наслідки, у Києві три людини загинули внаслідок російського обстрілу, триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці.
У поліції Києва вказали, що комбінована ворожа атака на столицю тривала з вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку. У поліції підтвердили, що троє людей загинули і вказали, що відомо про 27 постраждалих, серед них 8-річна дитина.
Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до трьох14.10.26, 07:14 • 9898 переглядiв