россия атаковала все три городские ТЭЦ Киева - Корецкий

В результате ночной российской атаки повреждения получили все три городские теплоэлектроцентрали Киева. Энергетики и спасатели работают на местах ударов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.

Энергетики и спасатели с самого утра работают на местах ночной атаки. Продолжается тушение пожаров и разбор завалов. Специалисты уже начали первоочередные восстановительные работы на атакованных объектах. Целью российской баллистики были объекты энергосистемы в Киеве, Харькове и области. В столице атакованы все три городские ТЭЦ - заявил премьер-министр.

Также, по его словам, враг бил по критически важным объектам в Киевской области, которые обеспечивают энергоснабжение столицы и центральных регионов.

К сожалению, возросло количество пострадавших после вечернего удара по многоэтажке в Киеве: двое погибших, 25 раненых. Еще один человек погиб и один пострадал в результате утреннего удара по столице. Искренне соболезную родным и близким. В пяти областях были атакованы железнодорожные объекты. Благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал. Продолжаются восстановительные работы. Спасибо спасателям, полицейским, медикам и энергетикам, а также всем, кто привлечен к ликвидации последствий и помогает людям - подчеркнул Сергей Корецкий.

Напомним

В пяти районах Киева утром 14 октября ввели аварийные отключения электроэнергии после атаки России баллистическими ракетами на объекты энергетики столичного региона.