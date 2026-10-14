У Луцьку по нафтобазі вдарив російський дрон, сталася пожежа - в.о. мера
Київ • УНН
Уночі 14 жовтня російський безпілотник спричинив пожежу на нафтобазі в Луцьку. Пожежу загасили.
фото ілюстративне
Луцьк у ніч на 14 жовтня зазнав дронової атаки рф, зачепило нафтобазу. Сталася пожежа, яку вже загасили. Про це повідомив у середу секретар Луцької міської ради, в.о. мера Луцька Андрій Разумовський у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні вночі в Луцьку внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі. Рятувальники ліквідували пожежу о 4:38
Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до трьох14.10.26, 07:14 • 10008 переглядiв