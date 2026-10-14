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У Луцьку по нафтобазі вдарив російський дрон, сталася пожежа - в.о. мера

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Уночі 14 жовтня російський безпілотник спричинив пожежу на нафтобазі в Луцьку. Пожежу загасили.

У Луцьку по нафтобазі вдарив російський дрон, сталася пожежа - в.о. мера
фото ілюстративне

Луцьк у ніч на 14 жовтня зазнав дронової атаки рф, зачепило нафтобазу. Сталася пожежа, яку вже загасили. Про це повідомив у середу секретар Луцької міської ради, в.о. мера Луцька Андрій Разумовський у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні вночі в Луцьку внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі. Рятувальники ліквідували пожежу о 4:38

- написав в.о. мера Луцька Разумовський.

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Юлія Шрамко

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