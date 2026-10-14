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В Луцке российский дрон ударил по нефтебазе, произошёл пожар - и. о. мэра

Киев • УНН

 • 4628 просмотра

Ночью 14 октября российский беспилотник вызвал пожар на нефтебазе в Луцке. Пожар потушили.

В Луцке российский дрон ударил по нефтебазе, произошёл пожар - и. о. мэра
фото иллюстративное

Луцк в ночь на 14 октября подвергся атаке российских дронов, задело нефтебазу. Произошёл пожар, который уже потушили. Об этом сообщил в среду секретарь Луцкого городского совета, и.о. мэра Луцка Андрей Разумовский в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня ночью в Луцке в результате попадания вражеского БПЛА возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи. Спасатели ликвидировали пожар в 4:38

- написал и.о. мэра Луцка Разумовский.

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Юлия Шрамко

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