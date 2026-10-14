росія атакувала залізницю у п'яти областях, затримуються понад 100 поїздів
Київ • УНН
Унаслідок нічних ударів пошкоджено залізничну інфраструктуру в п’яти областях. Постраждалих немає, понад 100 поїздів затримуються.
росія у ніч на 14 жовтня завдала ударів по залізниці у п'яти областях в Україні. Матеріальні втрати - суттєві. Про це повідомив голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Перцовський у середу у Facebook, пише УНН.
Чергова ніч щільних ударів по залізничних обʼєктах. Ворог намагається зруйнувати все, до чого може дотягнутися: депо локомотивні та вагонні, ремонтні підприємства, вокзали й станції, не кажучи вже про рухомий склад. Цієї ночі масована хвиля ударів по залізниці охопила Харківщину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину
Зі слів голови УЗ, "вибивало енергетику, наші фахівців тут же відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки - організовували альтернативні та забезпечували проїзд".
"Ключове - всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат", - вказав він.
"Матеріальні втрати - суттєві, вже від ранку працюємо над відновленням", - зазначитв Перцовський.
З його слів, "столичний вузол зупиняла балістична загроза, наразі - один за одним розʼїжджаються поїзди, які притримували з безпекових міркувань".
Скільки поїздів затримуються
За даними сервісу Укрзалізниці щодо затримки потягів дального сполучення, затримуються в дорозі понад 100 поїздів. Найбільше - 93/94 Харків - Хелм (+8:30).