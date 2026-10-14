росія атакувала залізницю у п'яти областях, затримуються понад 100 поїздів

росія у ніч на 14 жовтня завдала ударів по залізниці у п'яти областях в Україні. Матеріальні втрати - суттєві. Про це повідомив голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Перцовський у середу у Facebook, пише УНН.

Чергова ніч щільних ударів по залізничних обʼєктах. Ворог намагається зруйнувати все, до чого може дотягнутися: депо локомотивні та вагонні, ремонтні підприємства, вокзали й станції, не кажучи вже про рухомий склад. Цієї ночі масована хвиля ударів по залізниці охопила Харківщину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину - написав Перцовський.

Зі слів голови УЗ, "вибивало енергетику, наші фахівців тут же відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки - організовували альтернативні та забезпечували проїзд".

"Ключове - всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат", - вказав він.

"Матеріальні втрати - суттєві, вже від ранку працюємо над відновленням", - зазначитв Перцовський.

З його слів, "столичний вузол зупиняла балістична загроза, наразі - один за одним розʼїжджаються поїзди, які притримували з безпекових міркувань".

Скільки поїздів затримуються

За даними сервісу Укрзалізниці щодо затримки потягів дального сполучення, затримуються в дорозі понад 100 поїздів. Найбільше - 93/94 Харків - Хелм (+8:30).