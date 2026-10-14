россия атаковала железную дорогу в пяти областях, задерживаются более 100 поездов

россия в ночь на 14 октября нанесла удары по железной дороге в пяти областях Украины. Материальные потери — существенные. Об этом сообщил председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Перцовский в среду в Facebook, пишет УНН.

Очередная ночь массированных ударов по железнодорожным объектам. Враг пытается разрушить все, до чего может дотянуться: локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы и станции, не говоря уже о подвижном составе. Этой ночью массированная волна ударов по железной дороге охватила Харьковскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую области — написал Перцовский.

По словам главы УЗ, "выбивало энергетику, наши специалисты тут же восстанавливали, блокировало из-за негабарита ключевые направления — организовывали альтернативные и обеспечивали проезд".

"Ключевое — всех заблаговременно предупреждали, четко эвакуировали, и ночь прошла без пострадавших и человеческих потерь", — указал он.

"Материальные потери — существенные, уже с утра работаем над восстановлением", — отметил Перцовский.

По его словам, "столичный узел останавливала баллистическая угроза, сейчас — один за другим отправляются поезда, которые задерживали по соображениям безопасности".

Сколько поездов задерживаются

По данным сервиса Укрзализныци о задержках поездов дальнего следования, в пути задерживаются более 100 поездов. Больше всего — 93/94 Харьков — Хелм (+8:30).