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Тревога всю ночь и утром: россия атаковала запад и центр Украины - что известно о последствиях

Киев • УНН

 • 22321 просмотра

В результате ночных и утренних атак пострадали в том числе западные области Украины. Есть пострадавшие, разрушено жильё, нанесены удары по железной дороге.

Тревога всю ночь и утром: россия атаковала запад и центр Украины - что известно о последствиях

россия в ночь на 14 октября атаковала в том числе западные и центральные области Украины. Воздушная тревога звучала всю ночь и утром. В Ровенской области известно о 5 пострадавших. В Хмельницкой области — еще трое, атакована в том числе железная дорога. Как и в Винницкой области. В Тернополе также зафиксировано попадание в транспортную инфраструктуру. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей.

Ровенская область

Сегодня всю ночь и все утро на Ровенщине тревога. К сожалению, имеем последствия. Есть попадание непосредственно в жилую инфраструктуру. Также еще ночью поражены два предприятия. Предприятия агропромышленного комплекса. (...) Имеем 5 пострадавших, одна — средней тяжести, с политравмой, ее как раз доставали из-под завалов. Все живы

- отметил в соцсетях 14 октября глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

По его словам, идут "консультации по поводу того, переходить ли на дистанционное обучение".

Хмельницкая область

"Враг продолжает атаковать Хмельнитчину. За прошедшие сутки силами ПВО сбито/подавлено 13 российских беспилотников", — написал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в соцсетях.

В результате падения обломков загорелась автозаправочная станция. Два человека получили легкие ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние удовлетворительное. Также поврежден грузовой автомобиль. В областном центре в результате российской атаки возникли пожары в двух жилых домах. Один человек получил острую реакцию на стресс

— сообщил Тюрин.

По его словам, пожары ликвидированы.

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"По информации АО "Укрзализныця", в области были атакованы объекты железнодорожной инфраструктуры. Также возникли пожары на территории предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах. Один пожар уже ликвидирован, тушение другого продолжается", — указал глава ОВА.

Кроме того, по его словам, повреждены забор частного домохозяйства и металлический контейнер на территории одного из предприятий.

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Тернопольская область

Этой ночью Тернопольщину в очередной раз атаковали вражеские БПЛА. В пределах города Тернополя в 23:44 зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры. Соответствующие службы оперативно прибыли на место происшествия. Пожар ликвидирован силами подразделений ГСЧС в течение двух часов с момента попадания. Пострадавших нет. Лица, находившиеся неподалеку от места попадания, после объявления сигнала воздушной тревоги переместились в укрытия. Объект получил разрушения

— отметил глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух в соцсетях.

По его словам, масштаб повреждений и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.

Винницкая область

Этой ночью в результате вражеского удара в Жмеринском районе значительные разрушения получил объект железнодорожной инфраструктуры. Возник масштабный пожар. Работу на месте осложняли повторные угрозы ударов БПЛА и баллистики. Из-за опасности спасателям приходилось приостанавливать ликвидацию последствий и возвращаться к работе после отбоя. В настоящее время все очаги пожара ликвидированы. Погибших и травмированных нет

- написала в соцсетях глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

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Львовская область

Львовщина подверглась атаке накануне.

"По уточненной информации, во время воздушной тревоги, которая продолжалась с 15:04 до 15:31, в Малехове вражеский беспилотник при падении частично разрушил два жилых дома и гараж. Уничтожил три автомобиля. К счастью, без жертв. Желаю скорейшего выздоровления трем пострадавшим", — указывал в соцсетях глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Ночью "ни один дрон не долетел до города", сообщал мэр города Андрей Садовый после полуночи.

Волынская область

"Сегодня ночью в Луцке в результате попадания вражеского БПЛА возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи. Спасатели ликвидировали пожар в 4:38", - сообщил в среду секретарь Луцкого городского совета, и.о. мэра Луцка Андрей Разумовский в соцсетях.  

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Киев и область

"Четверо погибших, 25 пострадавших - последствия вечерней и утренней атак врага по Киеву", - указали в Киевской городской прокуратуре.

"Продолжается ликвидация последствий в трех районах столицы", - отмечали в ГСЧС.

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"Враг продолжает атаковать Киевщину ударными дронами, а ночью применял баллистическое вооружение. Под ударом - гражданские объекты, энергетическая инфраструктура, жилье людей, складские и производственные помещения, торговые учреждения. За последние сутки в Киевской области травмирован один человек", - указал глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях.

По его словам, "всего повреждено 22 объекта":

  • в Бучанском районе повреждены 19 объектов: складское, нежилое и производственное помещение, три автомобиля, инфраструктурные объекты, частное домовладение и торговые учреждения;
    • в Обуховском районе поврежден объект инфраструктуры;
      • в Бориспольском районе повреждены учреждение дошкольного образования и частное домовладение.

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        Юлия Шрамко

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