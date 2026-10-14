Тревога всю ночь и утром: россия атаковала запад и центр Украины - что известно о последствиях
Киев • УНН
В результате ночных и утренних атак пострадали в том числе западные области Украины. Есть пострадавшие, разрушено жильё, нанесены удары по железной дороге.
россия в ночь на 14 октября атаковала в том числе западные и центральные области Украины. Воздушная тревога звучала всю ночь и утром. В Ровенской области известно о 5 пострадавших. В Хмельницкой области — еще трое, атакована в том числе железная дорога. Как и в Винницкой области. В Тернополе также зафиксировано попадание в транспортную инфраструктуру. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных властей.
Ровенская область
Сегодня всю ночь и все утро на Ровенщине тревога. К сожалению, имеем последствия. Есть попадание непосредственно в жилую инфраструктуру. Также еще ночью поражены два предприятия. Предприятия агропромышленного комплекса. (...) Имеем 5 пострадавших, одна — средней тяжести, с политравмой, ее как раз доставали из-под завалов. Все живы
По его словам, идут "консультации по поводу того, переходить ли на дистанционное обучение".
Хмельницкая область
"Враг продолжает атаковать Хмельнитчину. За прошедшие сутки силами ПВО сбито/подавлено 13 российских беспилотников", — написал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в соцсетях.
В результате падения обломков загорелась автозаправочная станция. Два человека получили легкие ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние удовлетворительное. Также поврежден грузовой автомобиль. В областном центре в результате российской атаки возникли пожары в двух жилых домах. Один человек получил острую реакцию на стресс
По его словам, пожары ликвидированы.
россия атаковала железную дорогу в пяти областях, задерживаются более 100 поездов14.10.26, 08:59 • 4648 просмотров
"По информации АО "Укрзализныця", в области были атакованы объекты железнодорожной инфраструктуры. Также возникли пожары на территории предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах. Один пожар уже ликвидирован, тушение другого продолжается", — указал глава ОВА.
Кроме того, по его словам, повреждены забор частного домохозяйства и металлический контейнер на территории одного из предприятий.
Враг уничтожил последний крупный логистический центр «Эпицентра» в Хмельницком14.10.26, 02:21 • 29684 просмотра
Тернопольская область
Этой ночью Тернопольщину в очередной раз атаковали вражеские БПЛА. В пределах города Тернополя в 23:44 зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры. Соответствующие службы оперативно прибыли на место происшествия. Пожар ликвидирован силами подразделений ГСЧС в течение двух часов с момента попадания. Пострадавших нет. Лица, находившиеся неподалеку от места попадания, после объявления сигнала воздушной тревоги переместились в укрытия. Объект получил разрушения
По его словам, масштаб повреждений и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.
Винницкая область
Этой ночью в результате вражеского удара в Жмеринском районе значительные разрушения получил объект железнодорожной инфраструктуры. Возник масштабный пожар. Работу на месте осложняли повторные угрозы ударов БПЛА и баллистики. Из-за опасности спасателям приходилось приостанавливать ликвидацию последствий и возвращаться к работе после отбоя. В настоящее время все очаги пожара ликвидированы. Погибших и травмированных нет
Рядом со Львовом упал подбитый вражеский беспилотник, есть пострадавшие13.10.26, 16:38 • 3985 просмотров
Львовская область
Львовщина подверглась атаке накануне.
"По уточненной информации, во время воздушной тревоги, которая продолжалась с 15:04 до 15:31, в Малехове вражеский беспилотник при падении частично разрушил два жилых дома и гараж. Уничтожил три автомобиля. К счастью, без жертв. Желаю скорейшего выздоровления трем пострадавшим", — указывал в соцсетях глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Ночью "ни один дрон не долетел до города", сообщал мэр города Андрей Садовый после полуночи.
Волынская область
"Сегодня ночью в Луцке в результате попадания вражеского БПЛА возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи. Спасатели ликвидировали пожар в 4:38", - сообщил в среду секретарь Луцкого городского совета, и.о. мэра Луцка Андрей Разумовский в соцсетях.
В Луцке российский дрон ударил по нефтебазе, произошёл пожар - и. о. мэра14.10.26, 08:50 • 4624 просмотра
Киев и область
"Четверо погибших, 25 пострадавших - последствия вечерней и утренней атак врага по Киеву", - указали в Киевской городской прокуратуре.
"Продолжается ликвидация последствий в трех районах столицы", - отмечали в ГСЧС.
Часть Киева на аварийных отключениях после атаки рф баллистикой14.10.26, 08:14 • 6468 просмотров
"Враг продолжает атаковать Киевщину ударными дронами, а ночью применял баллистическое вооружение. Под ударом - гражданские объекты, энергетическая инфраструктура, жилье людей, складские и производственные помещения, торговые учреждения. За последние сутки в Киевской области травмирован один человек", - указал глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко в соцсетях.
По его словам, "всего повреждено 22 объекта":
- в Бучанском районе повреждены 19 объектов: складское, нежилое и производственное помещение, три автомобиля, инфраструктурные объекты, частное домовладение и торговые учреждения;
- в Обуховском районе поврежден объект инфраструктуры;
- в Бориспольском районе повреждены учреждение дошкольного образования и частное домовладение.
россия атаковала все три городские ТЭЦ Киева - Корецкий14.10.26, 11:03 • 29109 просмотров