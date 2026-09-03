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Днепр, Киев и область: восьмой день дроновой атаки рф оставил более полутора десятка пострадавших

Киев • УНН

 • 852 просмотра

россия восьмой день атаковала столичный регион реактивными беспилотниками: в Киеве и области пострадали 8 человек. В Днепре погиб человек, 8 получили ранения.

Днепр, Киев и область: восьмой день дроновой атаки рф оставил более полутора десятка пострадавших

россия 3 сентября продолжает атаковать столичный регион реактивными дронами, восьмой день подряд. Под российский удар попал и Днепр. В Киеве и Киевской области известно о 8 пострадавших, в том числе о ребенке, в Днепре — об одном погибшем и 8 раненых. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные местных властей.

Киев

С полуночи и до 17 часов 3 сентября в Киеве воздушную тревогу объявляли уже шесть раз. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, после 16 часов 3 сентября в Киеве снова работала ПВО на фоне российской атаки дронами.

По данным Кличко, последствия атаки рф в Киеве 3 сентября зафиксировали в 3 районах:

  • в Дарницком районе обломки БпЛА упали на проезжую часть дороги. Экстренные службы отправились на место;
    • в Голосеевском районе, предварительно, обломки БпЛА упали на территорию одного из жилых комплексов. По другому адресу в Голосеево — падение обломков возле проезжей части дороги;
      • в Святошинском районе обломки БпЛА упали во двор частного жилого дома. Поврежден автомобиль. Пожара нет.

        Из четырех пострадавших медики госпитализировали трех человек. В том числе 12-летнюю девочку  

        — написал Кличко в соцсетях.

        Киевская область

        После ночной атаки рф, по данным главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко, было известно об одном пострадавшем в результате вражеской атаки. 

        Но в течение дня 3 сентября количество пострадавших в результате вражеских ударов в Киевской области увеличилось до 4.

        Последствия атаки россии зафиксировали в Киевской области в общей сложности в трех районах, с новыми повреждениями складов:

        • в Бориспольском районе мужчина получил осколочные ранения. Его госпитализировали. Враг повредил складские помещения, административное здание, магазин и МАФы;
          • в Обуховском районе утром женщина получила острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь была оказана ей на месте. Также в районе возник пожар в частном доме, поврежден автомобиль;
            • в Фастовском районе в результате вражеской атаки пострадали мужчина и женщина пожилого возраста. Оба получили острую реакцию на стресс. Необходимую медицинскую помощь им оказали на месте. Повреждены два частных дома. Спасатели локализовали пожар.

              В Киевской области горит склад с лекарственными средствами после российской атаки - Корецкий03.09.26, 12:31 • 4886 просмотров

              В ГСЧС Украины, показав последствия, сообщили, что в Бориспольском районе пожарные 3 сентября ликвидировали пожар на складах, возникший в результате атаки российских дронов. И что работа продолжается под угрозой повторных обстрелов.

              "Враг дважды наносил повторные удары по месту происшествия! Чтобы сохранить жизнь и здоровье личного состава, спасатели были вынуждены отойти на безопасное расстояние. Как только угроза миновала, пожарные сразу вернулись к тушению. Специалисты продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях и под постоянной угрозой новых атак. К ликвидации огня привлечены подразделения ГСЧС Киевской области, города Киева и других регионов Украины", — отметили в ГСЧС.

              Днепр

              Российская атака 3 сентября унесла жизнь человека в Днепре, еще 8 человек получили ранения, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

              "Враг атаковал Днепр. Начался пожар в пригороде", — сообщил Ганжа после 11 часов, позже добавив: "В результате вражеского удара загорелись склады логистической компании".

              "Один человек погиб", — сообщил глава ОВА. 

              "Ракета-дрон "Бандероль" уничтожила депо и отделение Новой почты в Днепре. Враг в очередной раз атаковал гражданскую логистическую инфраструктуру и унес жизнь нашего коллеги", — сообщили в "Новой почте" 3 сентября.

              Позже глава ОВА добавил: "Уже 8 раненых из-за вражеской атаки на Днепр. Четверо из них в больнице. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии".

              С его слов, в тяжелом состоянии был госпитализирован 20-летний юноша.

              Юлия Шрамко

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