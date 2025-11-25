После российской атаки часть Киева осталась без отопления
Киев • УНН
В результате российской воздушной атаки в Киеве временно ограничена подача тепла в дома семи районов. Коммунальные службы ликвидируют последствия для скорейшего восстановления отопления.
В Киеве в результате российской воздушной атаки временно ограничили подачу тепла в дома семи районов. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Сейчас подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах
Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома.
Напомним
По подтвержденной информации медиков, в результате вражеской атаки 25 ноября на Киев погибли 6 человек. Ранее сообщалось о двух погибших ночью и четырех утром.
