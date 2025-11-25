После российской атаки часть Киева осталась без отопления

$42.370.10
48.920.21
ukenru
07:26 • 904 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 29949 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 63220 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 14:30 • 55624 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 50442 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 74947 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 66575 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 18730 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 15265 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12758 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.5м/с
84%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Попадание "шахеда" в жилой дом в Одессе не соответствует действительности - ОВА24 ноября, 22:24 • 34663 просмотра
Жена Брюса Уиллиса готовится к смерти актера и планирует передать его мозг ученым24 ноября, 22:51 • 34941 просмотра
Чиновники Гоструда организовали многомиллионную схему вымогательства денег с бизнеса за бесплатные услуги - ГБРPhoto24 ноября, 23:23 • 33790 просмотра
Киев под массированной комбинированной атакой в ночь на 25 ноября: первые подробности24 ноября, 23:35 • 36619 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo05:36 • 30596 просмотра
публикации
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 47354 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 74952 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 66581 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 73584 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 98366 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Каролин Ливитт
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Киевская область
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 50389 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 52562 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 60640 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 70165 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 71034 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

После российской атаки часть Киева осталась без отопления

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

В результате российской воздушной атаки в Киеве временно ограничена подача тепла в дома семи районов. Коммунальные службы ликвидируют последствия для скорейшего восстановления отопления.

После российской атаки часть Киева осталась без отопления

В Киеве в результате российской воздушной атаки временно ограничили подачу тепла в дома семи районов. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Сейчас подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах

- говорится в сообщении.

Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома.

Напомним

По подтвержденной информации медиков, в результате вражеской атаки 25 ноября на Киев погибли 6 человек. Ранее сообщалось о двух погибших ночью и четырех утром.

В одном из районов Киева ограничили доступ к укрытию: правоохранители расследуют инцидент25.11.25, 09:09 • 1288 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Отопление
Война в Украине
Дарницкий район
Святошинский район
Соломенский район
Голосеевский район
Печерский район
Киев