В одном из районов Киева ограничили доступ к укрытию: правоохранители расследуют инцидент
Киев • УНН
Полиция Киева проверяет информацию об ограничении доступа к укрытию в одной из библиотек Подольского района. Правоохранители установили участников инцидента и урегулировали конфликт.
Столичные правоохранители проверяют информацию об ограничении доступа к укрытию в Подольском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.
Подробности
В ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не впускала жителей в часть укрытия.
Внимание, видео 18+!!! Присутствует ненормативная лексика!!!
На данное сообщение отреагировали сотрудники патрульной полиции - они прибыли на место происшествия. Все участники инцидента установлены: конфликт был урегулирован.
Проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников
Напомним
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на 25 ноября погибли 6 человек. Ранее сообщалось о двух погибших ночью и четырех утром.