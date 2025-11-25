В одному з районів Києва обмежили доступ до укриття: правоохоронці розслідують інцидент

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.

Деталі

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття.

На дане повідомлення відреагували працівники патрульної поліції - вони прибули на місце події. Всіх учасників інциденту встановили: конфлікт було врегульовано.

Триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 25 листопада загинуло 6 людей. Раніше повідомлялося про двох загиблих вночі та чотирьох вранці.