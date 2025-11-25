В одному з районів Києва обмежили доступ до укриття: правоохоронці розслідують інцидент
Київ • УНН
Поліція Києва перевіряє інформацію про обмеження доступу до укриття в одній з бібліотек Подільського району. Правоохоронці встановили учасників інциденту та врегулювали конфлікт.
Столичні правоохоронці перевіряють інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.
Деталі
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття.
На дане повідомлення відреагували працівники патрульної поліції - вони прибули на місце події. Всіх учасників інциденту встановили: конфлікт було врегульовано.
Триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 25 листопада загинуло 6 людей. Раніше повідомлялося про двох загиблих вночі та чотирьох вранці.