В одному з районів Києва обмежили доступ до укриття: правоохоронці розслідують інцидент

24 листопада, 20:32 • 28064 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 59312 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 55219 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 52112 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 47631 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 70362 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 62418 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 18613 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 15176 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12708 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Зеленський закликав українців бути дуже уважними до повітряних тривог найближчими днями24 листопада, 21:16 • 28499 перегляди
Влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності - ОВА24 листопада, 22:24 • 30602 перегляди
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям24 листопада, 22:51 • 30623 перегляди
Чиновники Держпраці організували багатомільйонну схему вимагання грошей з бізнесу за безкоштовні послуги - ДБРPhoto24 листопада, 23:23 • 29431 перегляди
Київ під масованою комбінованою атакою в ніч на 25 листопада: перші подробиці24 листопада, 23:35 • 32189 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 44013 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 70404 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 62457 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 70478 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 95304 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Йонас Гахр Сторе
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Норвегія
Київська область
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 48370 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 50627 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 58848 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 68434 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 69384 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Дипломатка

В одному з районів Києва обмежили доступ до укриття: правоохоронці розслідують інцидент

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Поліція Києва перевіряє інформацію про обмеження доступу до укриття в одній з бібліотек Подільського району. Правоохоронці встановили учасників інциденту та врегулювали конфлікт.

В одному з районів Києва обмежили доступ до укриття: правоохоронці розслідують інцидент

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.

Деталі

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття.

На дане повідомлення відреагували працівники патрульної поліції - вони прибули на місце події. Всіх учасників інциденту встановили: конфлікт було врегульовано.

Триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на 25 листопада загинуло 6 людей. Раніше повідомлялося про двох загиблих вночі та чотирьох вранці.

Євген Устименко

СуспільствоКиїв
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Війна в Україні
Національна поліція України
Київ