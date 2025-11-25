Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Київ зросла до 6
Київ • УНН
За підтвердженою інформацією медиків, внаслідок ворожої атаки на Київ загинули 6 людей. Раніше повідомлялося про двох загиблих вночі та чотирьох вранці.
Кількість загиблих внаслідок атаки російських військ на Київ у ніч на 25 листопада зросла до шести, повідомив у вівторок мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Також мер столиці повідомив про 9 постраждалих. " Серед них - одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували", - вказав він.
Доповнення
Раніше було відомо про двох загиблих внаслідок нічної атаки рф і 4 загиблих внаслідок ранкової атаки рф на Київ.