24 листопада, 20:32 • 27221 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 57160 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 53199 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 50142 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 46034 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 67829 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 60078 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 18581 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 15156 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12697 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Дипломатка

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Київ зросла до 6

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

За підтвердженою інформацією медиків, внаслідок ворожої атаки на Київ загинули 6 людей. Раніше повідомлялося про двох загиблих вночі та чотирьох вранці.

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Київ зросла до 6

Кількість загиблих внаслідок атаки російських військ на Київ у ніч на 25 листопада зросла до шести, повідомив у вівторок мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

За підтвердженою інформацією медиків, внаслідок ворожої атаки на Київ загинули 6 людей

- написав Кличко.

Також мер столиці повідомив про 9 постраждалих. " Серед них - одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували", - вказав він.

Доповнення

Раніше було відомо про двох загиблих внаслідок нічної атаки рф і 4 загиблих внаслідок ранкової атаки рф на Київ.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
російська пропаганда
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ