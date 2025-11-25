Ранковий удар рф по Києву: відомо про 4 загиблих та 3 поранених
Київ • УНН
Внаслідок ранкового удару рф по Києву у Святошинському районі попередньо 4 загиблих та щонайменше 3 поранених. Також зафіксовано пошкодження у Дарницькому районі, атака була націлена на цивільну та енергетичну інфраструктуру.
У Києві внаслідок ранкового удару рф в Святошинському районі, попередньо, 4 загиблих, щонайменше 3 поранених, повідомив у вівторок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
На локації в Святошинському районі, попередньо, 4 загиблих, щонайменше 3 - поранені
З його слів, також є пошкодження в Дарницькому районі.
"росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", - вказав голова КМВА.
Доповнення
Київ з ночі під масованою комбінованою атакою рф. Внаслідок нічного удару ворога було відомо про двох загиблих та 6 постраждалих у столиці.
Як повідомили у Міненерго, масована комбінована атака ворога була націлена на об'єкти енергетичної інфраструктури.